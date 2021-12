We moeten er niet flauw over doen. Door de coronapandemie, en ten gevolge daarvan het halfgeleidertekort en het annuleren van de belangrijkste autosalons, was 2021 een komkommerjaar in EV-land.

Toch probeerden we jullie het afgelopen jaar te voorzien van de interessantste nieuwtjes in de e-mobility sector. Dit zijn de 10 artikels die jullie in 2021 het meest gelezen hebben op eGear.be

1. Euro 7-norm wil fijnstof-uitstoot van elektrische auto terugdringen

2. Autosalon Genève trekt naar Qatar vanaf 2023

3. Vanaf 2029 moeten nieuwe auto’s 100% elektrisch zijn in Vlaanderen

4. Tesla accepteert voortaan Bitcoin als betaalmiddel

5. Ook in 2021 blijft autoverkoop achteruit gaan

6. Elektrische auto thuis opladen 35% duurder sinds eerste lockdown

7. Skoda Enyaq is prijs-kwaliteit één van de beste elektrische SUV’s

8. Capaciteitstarief kan EV-rijder goedkoper én duurder uitkomen

9. Tesla aanvaardt voortaan Dogecoin in webshop

10. Nieuwe Waalse verkeersbelasting straft zware auto’s

