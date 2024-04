Ben je op zoek naar een betaalbare elektrische SUV? Op deze pagina geven we een overzicht van de goedkoopste elektrische SUV’s die je in 2024 kan kopen in België. Dit zijn ze, van duurder naar goedkoopst:

Ben je op zoek naar een andere elektrische auto? Hier vind je álle elektrische wagens die momenteel op de markt zijn in België.

10. Seres 3: 39.990€

9. Maxus Euniq 6: 39.990€

8. Renault Scenic EV: 39.950€

7. Aiways U5: 39.628€

6. Toyota bZ4X: 39.590€

5. Volvo EX30: 38.990€

4. Opel Mokka-e: 38.900€

3. Renault Mégane EV: 37.750€

2. Jeep Avenger EV: 37.500€

1. MG ZS EV: 35.885€