Dure elektrische fiets wordt in België vaker verkocht dan gewone fiets

Voor het eerst zijn er in België meer elektrische fietsen verkocht dan gewone niet-elektrische fietsen. De Belg geeft bovendien gemiddeld 1.300€ meer uit aan z’n elektrische fiets dan de Nederlandse consument.

Mobiliteitsorganisatie Traxio heeft deze week de verkoopcijfers gepubliceerd over de Belgische fietsmarkt in 2023. Daaruit blijkt dat 2023 het slechtste jaar was voor de fietsverkoop in de afgelopen 5 jaar. In totaal werden er 569.605 fietsen verkocht in 2023, en dat zijn er 18% minder dan in topjaar 2022 toen er nog 695.871 fietsen verkocht werden in België.

Opvallend is dat de elektrische fiets de gewone fiets voor het eerst inhaalt qua verkoopcijfers. In 2023 eiste de e-bike namelijk een marktaandeel op van 51%.

Voor het eerst geeft Traxio ook inzicht in de bedragen die de Belg spendeert aan zijn fiets. Gemiddeld genomen gaf de Belg 2.808€ uit aan een nieuwe fiets in 2023, en dat terwijl de Nederlander in 2023 maar 1.810€ spendeerde, een verschil van bijna 1.000€!

Kijken we specifiek naar de e-bikes, dan zien we dat de Belgische consument gemiddeld 3.700€ uitgaf aan een nieuwe elektrische fiets in 2023, terwijl de Nederlandse consument op ongeveer 2.400€ uitkwam. Hier loopt het verschil dus op tot maar liefst 1.300€, al valt dat volgens Traxio deels te verklaren door het feit dat er in België meer speed pedelecs verkocht werden dan in Nederland.

