Levertijden van nieuwe elektrische auto’s in 2023

Levertijden van de meest populaire elektrische auto’s. De data worden ons aangeleverd door lezers die een bestelling voor een nieuwe elektrische auto plaatsten in de periode 2022 tot 2023.

Hoe lang heb jij moeten wachten?

Heb je recent een nieuwe elektrische auto besteld, laat dan de verwachte of gerealiseerde levertijd weten in de reacties onderaan deze pagina. Dit overzicht wordt maandelijks geüpdate op basis van jullie feedback. De laatste update van deze pagina gebeurde op 9 maart 2023.

Door de gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne lopen de levertijden van (elektrische) auto’s op.

Om een zicht te krijgen op de levertermijn per elektrisch automodel, vragen we onze lezers hoe lang zij moeten wachten op hun nieuwe elektrische auto.

Hierboven zie je de resultaten. Voor modellen die niet in het overzicht staan hebben we onvoldoende reacties ontvangen. We voegen de auto toe wanneer we minstens twee reacties ontvangen hebben.

Auto Levertijd

[maanden] Aantal

Reacties Tesla Model Y 3,0 3 Mercedes EQS SUV 7,7 3 Volvo XC40 BEV 10,0 2 BMW iX3 11,0

2 VW ID.4 11,8 4 BMW i4 14,7 4 Skoda Enyaq 16,0 2 Kia EV6 19,7 4 Audi Q4 e-tron 20,3 3

Gemiddelde levertijd 12,7

Op basis van de gegevens die wij ontvangen hebben, bedraagt de gemiddelde levertijd voor een nieuwe elektrische auto momenteel 12,7 maanden.