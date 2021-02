De supersnelle laadpalen die Tesla verspreid heeft over Europa, worden een pak duurder.

Sinds de lancering van de Model S in 2013, is Tesla begonnen met het bouwen van snelle laadpalen over heel Europa. Deze palen kunnen voorlopig enkel gebruikt worden door Tesla rijders. Vandaag zijn er al 530 Supercharger locaties in Europa met ongeveer 5.500 laadpunten.

Het Supercharger netwerk is voor de meeste Tesla rijders het belangrijkste argument om een Tesla te kopen. Dit komt omdat je overal wel een Tesla Supercharger vindt en omdat je er zeker van kan zijn dat de palen meestal werken (iets wat bij laadpalen van derde partijen al eens vaker durft mislopen).

LEES OOK: Zoveel kost thuisladen in 2021

Bovendien zijn Superchargers helemaal niet duur. In België betaalde je tot voor kort 0,28€ per kWh, wat bij een Model S neerkomt op 6,2€ per 100 km. De tarieven die van toepassing waren in andere Europese landen, vind je onderaan dit artikel. Ter vergelijking; aan een middelsnelle publieke laadpaal (AC) betaal je gemiddeld 0,32€, en aan snellaadpalen van Ionity betaal je 0,75€.





Verschillende Tesla rijders hebben de afgelopen dagen gemeld dat de Superchargers duurder geworden zijn. Het zou gaan om 10% tot 30%. Tesla heeft nog niet gecommuniceerd over de nieuwe tarieven. We hebben hen gecontacteerd, en van zodra we nieuws ontvangen, brengen we jullie op de hoogte.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.

Tesla Supercharger tarieven die golden tot februari 2021:

Oostenrijk: 0,28€/kWh

Kroatië: 1,69 HRK/kWh

Tsechjië: 6,31 CZK/kWh

Denemarken: 2,9 kr./kWh

Finland: 0,24€/kWh

Frankrijk: 0,24€/kWh

Duitsland: 0,40€/minuut boven 60 kW. 0,20€/minuut onder 60 kW

Hongarije: 73,24 HUF/kWh

Ierland: 0,29€/kWh

Italië: 0,30€/kWh

Liechtenstein: 0,30 CHF/kWh

Luxemburg: 0,25€/kWh

Nederland: 0,25€/kWh

Noorwegen: 1,7 kr./kWh

Polen: 1,24 PLN/kWh

Slowakije: 0,25€/kWh

Slovenië: 0,26€/kWh

Spanje: 0,29€/kWh

Zweden: 2,56 SEK/kWh

Zwitserland: 0,30 CHF/kWh

Verenigd Koninkrijk: 0,24£/kWh