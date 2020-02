Elektrische auto thuis opladen: kosten en praktische info

Een elektrische auto thuis opladen kost voor een particulier in Vlaanderen 3,3€ tot 4,2€ per 100 kilometer. Hoe we tot deze cijfers komen, en welke laadmethodes voorhanden zijn, leggen we uit in dit artikel.

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 8 juli 2014. Op 5 februari 2020 werd het volledig geüpdate.

Wanneer je een elektrische auto koopt die je thuis gaat opladen moet je er uiteraard van uitgaan dat je elektriciteitsfactuur zal stijgen, én dat je misschien nieuwe infrastructuur nodig hebt.

In het eerste deel van dit artikel leggen we uit hoeveel je elektriciteitsfactuur zal stijgen, of met andere woorden, hoeveel de stroomkost zal zijn per 100 km rijden. Onder deel 2 bekijken we of je eventueel een laadstation moet installeren, of je gewoon uit de voeten kan met je huishoudelijk stopcontact. Onder punt 3 tenslotte gaan we in op de mogelijkheid om je elektrische auto op te laden met zonnepanelen.

Inhoud:

Elektriciteitskost per 100 kilometer Types thuislader: van stopcontact tot wallbox Opladen met zonnepanelen

1. Elektriciteitskost per 100 kilometer

De elektriciteitsprijs per 100 kilometer elektrisch autorijden hangt in essentie af van twee factoren: hoeveel je elektro-auto verbruikt en hoeveel je betaalt voor je elektriciteit.

Net zoals bij brandstofwagens, is het elektriciteitsverbruik van een e-auto afhankelijk van het type wagen, de weersomstandigheden en de rijstijl. Verder gaat er bij het opladen ook tot 10% energie verloren. We gaan er voor dit artikel van uit dat een gemiddelde elektro-wagen 20 kWh per 100 kilometer verbruikt, inclusief laadverliezen. Voor een kleine e-auto (type Volkswagen e-Up) zal dit minder zijn, voor een grote (type Audi e-tron) meer.

Residentiële elektriciteitsprijzen zijn in België o.a. afhankelijk van de netbeheerder die je hebt. Deze kan zelf niet kiezen, het wordt bepaald door je woonplaats. De goedkoopste Vlaamse netbeheerder is Intergem, de duurste is Gaselwest. De tarieven verschillen ook per leverancier (Electrabel, Essent, Luminus, …), maar we gaan in dit artikel uit van de goedkoopste (die kan je vinden via de V-Test op de website van de VREG).

Je kWh-prijs is ook afhankelijk van je verbruik: verbruik je meer, dan zal je elektriciteitsfactuur stijgen, maar je kWh-prijs zal vaak goedkoper uitkomen omdat de vaste kosten verdeeld worden over een groter verbruik. Daarom gaan we er in dit artikel van uit dat je gezin een basisverbruik heeft van 3.500 kWh per jaar (1.900 kWh aan daltarief, 1.600 kWh aan piektarief), en we kijken naar het extra verbruik dan je elektro-auto veroorzaakt.

Tenslotte gaan we er van uit dat je over een tweevoudige teller (dag/nacht) beschikt en dat je de elektrische auto ’s nachts of tijdens het weekend oplaadt, aan daltarief dus.

Rekening houdend met al deze voorwaarden, komen we aan de kWh-prijzen en de kilometerkosten in bovenstaande tabel.

Conclusie

Je elektrische auto thuis opladen aan daltarief kost in België 0,17€ (Intergem) tot 0,21€ (Gaselwest) per kWh, als je bij de goedkoopste leverancier aangesloten bent. Dit komt overeen met een kost per 100 kilometer van 3,3€ tot 4,2€, als je elektrische auto 20 kWh per 100 kilometer verbruikt, inclusief laadverliezen.

7.500 km elektrisch rijden zal je energiefactuur verhogen met 249€ tot 313€ per jaar, als je enkel thuis laadt aan daltarief. 30.000 km rijden zal je factuur verhogen met 996€ tot 1.251€ per jaar.

Het is duidelijk dat voor een elektro-auto de energiekost per 100 km een pak lager ligt dan voor eender welke brandstofwagen. Op voorwaarde natuurlijk dat je thuis laadt aan daltarief en steeds de goedkoopste leverancier kiest.

2. Type thuislader: van stopcontact tot wallbox

2.1 Via stopcontact

De meeste elektrische wagens kunnen gewoon via het huishoudelijk stopcontact opgeladen worden. In het vakjargon heet dit een Schuko-contact. In België gaat het hierbij om éénfasig laden met wisselstroom bij 230V. Dit gebeurt met een laadkabel waarin een In Cable Control Box (ICCB) is ingewerkt. In de ICCB – het bakje dat in de laadkabel hangt – bevindt zich elektronica die voor stroomregeling en beveiliging tegen oververhitting zorgt. Dit type laden heet mode 2 laden.

Mode 2 laden is gewoonlijk beperkt tot een stroomsterkte van 10A en een vermogen van 2,3 kW. De oplaadtijd bij mode 2 laden is vooral afhankelijk van de energie-inhoud van je batterij. Een Hyundai IONIQ bijvoorbeeld heeft 28 kWh batterijcapaciteit, en het duurt ongeveer 13 uur om de auto van 10% tot 100% te laden via een gewoon stopcontact.

Vroeger waren er ook laadkabels zonder ICCB. Dit soort laden heet mode 1 laden, maar is tegenwoordig omwille van veiligheidsredenen, in heel wat landen verboden.

2.2 Via thuislaadstation

Wie laden via het stopcontact te traag vindt gaan, kan opteren voor een thuislaadpaal.

Deze laadstations kunnen geleverd worden met of zonder een kabel die vast bevestigd is aan het toestel. Bij een toestel mét kabel zal je moeten kiezen tussen een type 1 of type 2 connector, en dit hangt af van je auto. Een Renault ZOE bijvoorbeeld heeft een type 2 stekker, terwijl een oude Nissan Leaf (eerste generatie) een type 1 stekker heeft. Bij een toestel zonder kabel moet je een aparte laadkabel hebben (die je trouwens ook kan gebruiken aan publieke laadpalen).

De meeste thuislaadstations werken op éénfasige wisselstroom, bij 16A of 32A, en leveren 3,7kW of 7,4kW vermogen. Je kan ook een driefasen lader installeren (krachtstroom), als je elektrische installatie het toelaat tenminste. Een driefasige thuislader levert 11kW (3x16A) tot 22kW (3x32A), maar niet zoveel elektro-auto’s kunnen drie-fase laden. Deze systemen vallen onder de noemer mode 3 laden.

De laadsnelheid ligt uiteraard hoger. Een Hyundai IONIQ bijvoorbeeld laadt aan een 7,4kW wallbox in 4u30 van 10% tot 100%.

Heel wat thuislaadstations kunnen van extra opties voorzien worden. Een slot bijvoorbeeld, zodat derden je laadpunt niet kunnen gebruiken zonder toestemming. Of een kWh-meter, die bijhoudt hoeveel stroom er afgenomen wordt door de wagen. Dit kan handig zijn om de elektriciteitskost in te brengen in je zaak, of om de kosten door te rekenen aan je werkgever.

De aankoop en installatiekosten van een thuislaadstation variëren van 500€ tot 1.500€. Deze kost kan in de zaak voor 120% worden afgetrokken (100% vanaf 2020), en elektriciteit die je voor je elektro-wagen gebruikt voor 75%.

Conclusie

Je kan de meeste elektrische auto’s zonder problemen opladen via een huishoudelijk stopcontact. Hiermee laad je ongeveer 10 km rijbereik bij per uur.

Wil je sneller laden, dan kan je een thuislaadstation (laadpaal of wallbox) installeren. Afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen, kan je de laadsnelheid gemakkelijk verdrievoudigen. Wanneer je een driefase-laadstation installeert, kan je zelfs tot 10 keer sneller laden.

3. Opladen met zonnepanelen

Je kan er voor opteren zonnepanelen te installeren om zo de hogere elektriciteitsfactuur ten gevolge van je elektrische auto verbruik te reduceren, of zelfs tot nul te herleiden.

Een zonnepaneelinstallatie die in België 5.000 kWh per jaar produceert kost ongeveer 10.000€ inclusief BTW. Met 5.000€ kWh stroom kan je ongeveer 25.000 kilometer rijden.

Hou er rekening mee dat zonnepaneeleigenaars in Vlaanderen, die aangesloten blijven op het net, het zogenaamde prosumententarief moeten betalen. Deze belasting kan, afhankelijk van je installatie en je netbeheerder, gemakkelijk oplopen tot grosso modo 400€ per jaar.