Dit zijn de best verkochte plug-in hybrides in België (2023)

Overzicht van de best verkochte plug-in hybride auto’s in België, tijdens de eerste jaarhelft van 2023.

Foto Auto Sales Prijs Volvo XC40

PHEV 2.596 niet meer

te bestellen BMW 3

PHEV 2.569 54.450€ Volvo XC60

PHEV 2.443 65.950€ BMW X1

PHEV 2.119 50.700€ Ford Kuga

PHEV 2.091 45.070€ Andere PHEV's 39.117 Totaal # PHEV's 50.935