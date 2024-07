2 nieuwe elektrische auto’s die in juli 2024 onthuld werden

Juli 2024 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

1. Ford Capri EV

Ford lanceerde deze maand een coupé-versie van de Explorer EV. Met de naam “Capri” haalt Ford, net als bij de elektrische Mustang, opnieuw een historisch belangrijke modelnaam van het schap. De Capri EV wordt net als de Explorer beschikbaar met drie elektrische aandrijflijnen; 52 kWh (netto) in combinatie met achterwielaandrijving, 77 kWh in combinatie met achterwielaandrijving en 79 kWh in combinatie met vierwielaandrijving.







2. KGM Actyon

Met de Actyon stelde het Koreaanse KGM (het vroegere Ssangyong) deze maand een soort coupé-versie van de Torres SUV voor. Het is nog niet officieel, maar de Actyon zal in België allicht geïntroduceerd worden met een benzinemotor en een volledig elektrische aandrijflijn. Als de elektrische aandrijving identiek zal zijn aan die van de elektrische Torres, dan spreken we over een bruto batterijcapaciteit van 73,4 kWh, voorwielaandrijving, 206 pk en een theoretisch rijbereik (WLTP) van ongeveer 460 km.

