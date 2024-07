Elektrische Porsche Macan wordt 10.000€ goedkoper

Porsche introduceert een goedkopere instapversie voor de elektrische Macan, en ook de rest van het gamma ondergaat wijzigingen.

Toen de Porsche Macan EV op de markt kwam in januari 2024 was hij beschikbaar met twee aandrijflijnen, de “4” en de “Turbo”. Porsche voegt vandaag twee versies toe, een goedkopere instapversie met achterwielaandrijving en de “4S” die zich tussen de 4 en de Turbo positioneert.

Macan

De nieuwe instapversie, die gewoon Macan (95 kWh|360 pk|RWD) heet, beschikt over achterwielaandrijving, een maximaal vermogen van 360 pk en een 95 kWh batterij (netto).

Deze elektrische auto krijgt in België een vanafprijs van 84.500€ inclusief BTW. Daarmee is het dus de goedkoopste Macan EV die je kan kopen. Hij is wel nog altijd 15.200€ duurder dan de technisch zeer gelijkaardige Audi Q6 e-tron RWD.







Macan 4

De Macan 4 (95 kWh|408 pk|AWD) was tot gisteren de goedkoopste versie. Deze auto had bij de lancering in januari 2024 een vanafprijs van 88.100€ maar steeg in maart 2024 al naar 94.399€. Nu zet Porsche deze versie opnieuw in de configurator aan 88.100€.

Macan 4S

De Macan 4S (95 kWh|516 pk|AWD) is een nieuwe toevoeging aan het gamma. Het gaat hier in feite om een “4” met meer vermogen. Deze auto krijgt een vanafprijs van 95.300€.

Macan Turbo

De Turbo (95 kWh|639 pk|AWD) zat samen met de 4 reeds in het Macan-gamma sinds de lancering in januari 2024. Deze auto werd in januari 2024 aangeboden voor 120.700€, steeg in maart 2024 naar 122.594€ en krijgt nu opnieuw een prijsverhoging naar 126.700€.

