Deze 31 EV’s worden duurder door EU-importtaks op Chinese auto’s

Vanaf juli 2024 zal de EU hogere importbelastingen heffen over auto’s die in China geproduceerd worden. Hieronder vind je alle elektrische auto’s die daardoor in België mogelijk duizenden euro’s duurder worden.

Het importtarief zal stijgen van 10% naar 17,4% tot 38,1%, afhankelijk van het merk. Deze meerkost zal voor de meeste getroffen modellen zo goed als zeker doorgerekend worden naar de consument. Daardoor zullen de elektrische auto’s in onderstaand overzicht mogelijk duizenden euro’s duurder worden vanaf juli 2024.

1. Volvo EX30

Huidige vanafprijs: 38.990€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

2. Tesla Model 3

Huidige vanafprijs: 41.970€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

3. Polestar 2

Huidige vanafprijs: 43.690€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

4. BMW iX3

Huidige vanafprijs: 72.459€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

5. Mini Cooper EV

Huidige vanafprijs: 34.500€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

6. Mini Aceman EV

Huidige vanafprijs: 36.500€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

7. Dacia Spring

Huidige vanafprijs: 16.990€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

8. Smart #1

Huidige vanafprijs: 36.495€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

9. Smart #3

Huidige vanafprijs: 37.495€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

10. MG 4

Huidige vanafprijs: 32.285€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

11. Aiways U5

Huidige vanafprijs: 39.628€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

12. BYD Atto 3

Huidige vanafprijs: 37.990€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

13. BYD Dolphin

Huidige vanafprijs: 29.240€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

14. BYD Han EV

Huidige vanafprijs: 71.390€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

15. BYD Seal

Huidige vanafprijs: 46.990€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

16. BYD Seal U

Huidige vanafprijs: 39.000€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

17. Honda e:Ny1

Huidige vanafprijs: 47.860€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

18. Hongqi E-HS9

Huidige vanafprijs: 69.995€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

19. Lotus Eletre

Huidige vanafprijs: 98.690€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

20. Lotus Emeya

Huidige vanafprijs: 109.490€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

21. Maxus Euniq6

Huidige vanafprijs: 39.990€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

22. Maxus Mifa 9

Huidige vanafprijs: 68.990€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

23. MG 5

Huidige vanafprijs: 35.885€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

24. MG Marvel R

Huidige vanafprijs: 47.485€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

25. MG ZS EV

Huidige vanafprijs: 35.885€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

26. Polestar 3

Huidige vanafprijs: 89.900€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

27. Polestar 4

Huidige vanafprijs: 64.800€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

28. Seres 3

Huidige vanafprijs: 39.990€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

29. Xpeng G6

Huidige vanafprijs: 42.990€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

30. Xpeng G9

Huidige vanafprijs: 57.990€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

31. Xpeng P7

Huidige vanafprijs: 49.990€

Nieuwe vanafprijs: volgt in juli 2024

