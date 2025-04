Iedereen moet elektrisch gaan rijden, en om dat te bewerkstelligen wil Europa oude vervuilende auto’s uit het verkeer halen.

Als het van Europa afhangt, moet en zal iedereen elektrisch gaan rijden. Heel wat Europese burgers die dat niet zien zitten hebben het plan opgevat om tot het einde ter tijden rond te tuffen met hun oude Mercedes of BMW, maar de EU ziet het Europese straatbeeld liever niet veranderen in een soort Marrakech, Tirana of Teheran.

Daarom heeft Europa een plan klaar liggen om oude Europese auto’s definitief naar de schroothoop of de exportboot te sturen. Met als thema’s luchtvervuiling, lawaaihinder en verkeersveiligheid (de EU wil 0 verkeersdoden per jaar tegen 2050) heeft de EU een plan op tafel om de autokeuring een pak strenger te maken. Op die manier zullen oude auto’s door de mand vallen.

Bovendien wil de EU ook dat die nieuwe regels voor de autokeuring in alle Europese landen op dezelfde manier worden toegepast. Zo zou eenzelfde oude auto, in alle uithoeken van de Europese Unie, van Roemenië tot Portugal, gewoon niet meer in circulatie te houden zijn. Ook de Waalse autokeuring zou dan geen ontsnappingsroute meer mogen zijn.

Voorlopig gaat het hier nog maar om een voorstel dat ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Vanaf 2026 zouden deze nieuwe voorstellen al vruchten moeten afwerpen. De EU schat o.a. dat er door deze maatregelen tussen 2026 en 2050 ongeveer 7.000 dodelijke verkeersslachtoffers en 65.000 zwaargewonden gespaard zullen worden.