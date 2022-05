Overzicht van alle elektrische auto’s die momenteel (2022) nieuw te koop zijn, én die bidirectioneel kunnen laden (v2x, v2g, v2h, v2l).

Foto Auto V2H V2L Nissan Leaf ✔ ✗ Ioniq 5

✔ ✔ Kia EV6 ✔ ✔ MG ZS EV ✗ ✔

Wat is bidirectioneel laden?

Een elektrische auto opladen, dat concept ken je ondertussen wel.







Maar wist je dat een elektrische auto zelf ook stroom kan leveren aan andere toestellen. In theorie kan een elektrische auto je elektrische fiets opladen, een andere elektrische auto opladen, je huis van stroom voorzien, het elektriciteitsnet van stroom voorzien, etc. Dat concept heet bidirectioneel laden. Letterlijk, laden in twee richtingen.

V2X, V2G, V2H, V2L

Bovenstaande afkortingen heb je ongetwijfeld al zien opduiken in je zoektocht naar bijvoorbeeld een elektrische auto, zonnepanelen of een thuisbatterij. Het zijn vaktermen die experten graag onder elkaar gebruiken, maar wat betekenen ze?

V2X betekent “vehicle-to-everything”. Een elektrische auto die dus stroom kan afleveren aan eender wat.

De andere drie afkortingen slaan op specifieke toepassingen.

V2G betekent “vehicle-to-grid”. Wanneer een elektrische auto over V2G-technologie beschikt, wil dat zeggen dat hij stroom kan leveren aan het net.

V2H betekent “vehicle-to-home”. Dit wil zeggen dat je elektrische auto stroom kan leveren aan je huis. Hierdoor kan een elektrische auto je thuisbatterij vervangen.

LEES OOK: Subsidie voor thuisbatterij verlengd tot 2025

V2L betekent “vehicle-to-load”. Met deze technologie kan de elektrische auto andere toestellen rechtstreeks van stroom voorzien. Bijvoorbeeld een elektrisch vuurtje, een werklamp, kampeerspullen, de batterij van een andere elektrische auto of elektrische fiets, etc.

In de praktijk

Je elektrische auto gebruiken als thuisbatterij. In theorie klinkt het goed, maar hoe pas je het in de praktijk bij je thuis toe?

De juiste elektrische auto

Om te beginnen moet je elektrische auto voorzien zijn van V2G-technologie. De elektrische auto’s die dat hebben vind je in het overzicht bovenaan dit artikel. Het aanbod is momenteel beperkt, maar de komende jaren zouden er steeds meer op de markt moeten komen.

De juiste laadpaal (V2G, V2H)

Ok, je hebt de juiste elektrische auto, wat nu? Om stroom te kunnen leveren aan je huis (V2H) of aan het net (V2G), moet je elektrische auto aangesloten kunnen worden op je huishoudelijk elektriciteitsnet.

Daarvoor heb je een bidirectionele laadpaal nodig. Wat die o.a. doet is de gelijkstroom (DC) van je EV-batterij omzetten naar de wisselstroom (AC) van je huis, via een ingebouwde omvormer. Er zijn nog maar weinig bidirectionele laadpalen op de markt, maar ook dit aanbod moet de komende jaren steeds groter worden. Wil je er nu al één laten installeren, dan zal je dat, volledig geïnstalleerd, ongeveer 6.000€ à 10.000€ kosten. Je kan dan wel besparen op een thuisbatterij. Een dergelijke installatie is natuurlijk alleen interessant als je elektrische auto vaak thuis staat.

OOK INTERESSANT: Alle laadpaalinstallateurs in België (2022)

Een voordeel van een elektrische auto te gebruiken als thuisbatterij is dat de batterijcapaciteit veel groter is. Een gemiddelde EV-batterij heeft ongeveer 50 kWh capaciteit, terwijl een thuisbatterij meestal over 5 kWh à 10 kWh beschikt. Een gemiddeld gezin heeft voldoende aan 10 kWh per dag, maar soms kan de nood hoger zijn. Op zonnige dagen produceert je zonnepaneelinstallatie misschien ook meer dan gewoonlijk, waardoor al die elektriciteit in je EV-batterij opgeslagen kan worden.

Een nadeel is uiteraard de installatiekost, maar mogelijks ook de slijtage van je autobatterij. Er moet nog verder onderzoek naar gebeuren, maar het lijkt realistisch dat de batterij van je elektrische auto iets minder lang zal meegaan wanneer ze ook als thuisbatterij ingezet wordt.

Vehicle-to-load

Wil je je elektrische auto gebruiken om buitenshuis bepaalde zaken op te laden (V2L), dan zal je meestal een speciaal tussenstuk nodig hebben om dat te doen.

Feedback

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Heb je een foutje gezien of wil je iets toevoegen? Laat het ons weten.