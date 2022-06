Overzicht van alle bidirectionele laadpalen voor huishoudelijk gebruik, die momenteel (2022) beschikbaar zijn in België.

Foto Naam Laadvermogen Prijs Wallbox Quasar 7,4 kW 5.000€

à

10.000€

✪ Prijs: een schatting van de prijs voor de laadpaal inclusief installatie.







Wat is een bidirectionele laadpaal ?

Dankzij een bidirectionele laadpaal kan je elektrische auto je huis van elektriciteit voorzien, meestal in combinatie met zonnepanelen. Op die manier kan een thuisbatterij overbodig worden. Deze technologie wordt meestal v2g, v2h of v2x genoemd.

In Europa staat de toepassing nog in z’n kinderschoenen. Vandaar dat het aanbod van bidirectionele laders nog beperkt is.

Niet alle elektrische auto’s beschikken over deze technologie. Hier vind je een overzicht van elektrische wagens die het wel hebben.