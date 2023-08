Overzicht van de best verkochte 100% elektrische auto’s in België, tijdens de eerste jaarhelft van 2023.

Alle elektrische auto’s

Ben je op zoek naar een elektrische auto die niet in onderstaande lijst van best verkochte modellen staat?

Hier vind je een overzicht van alle elektrische auto’s die je nieuw kan kopen in België.

Foto Auto Sales Prijs Tesla Model Y 5.807 47.970€ Volkswagen ID.4 2.475 49.920€ Audi Q4 e-tron 2.441 56.970€ Volvo XC40 BEV 2.144 50.650€ Volkswagen ID.3 1.938 45.485€ Andere BEV's 28.773 Totaal # BEV's 43.578