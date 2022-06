Elektrische BMW iX1 is compacte krachtpatser

BMW heeft afgelopen nacht het doek getrokken van de gloednieuwe BMW X1 en z’n 100% elektrisch equivalent, de iX1.

De introductie van de eerste BMW X1 in 2009, het lijkt alsof het gisteren was. Ondertussen is deze compacte SAV (Sports Activity Vehicle) al aan z’n derde generatie toe. Die werd afgelopen nacht officieel onthuld op het interweb.







De gloednieuwe BMW X1 zal in oktober 2022 gelanceerd worden met diesel- en benzinemotoren. Kort daarna moeten twee plug-in hybrides (xDrive25e, xDrive30e) volgen, én de volledig elektrische iX1.

Met trots kondigt BMW aan dat de iX1 xDrive 30e de eerste compacte EV in het premium segment is die vierwielaandrijving krijgt. De iX1 combineert twee elektromotoren die samen 313 pk (230 kW) en 494 Nm koppel produceren. De 0 tot 100 sprint gebeurt met al dat elektrogeweld in 5,7 seconden.

Op een volle accu geraakt de iX1 volgens BMW tot 438 km ver. Niet officiële bronnen hebben het over een batterijcapaciteit van 70 kWh, wat in de praktijk zal resulteren in een rijbereik van naar schatting 320 à 350 km.

Design

Over het design van deze nieuwe X1/iX1 heeft BMW een A4’tje vol geschreven, en dat willen we jullie niet onthouden:

Design: moderne oppervlaktebehandeling, verhoogde visuele aanwezigheid en robuuste looks in onmiskenbare BMW X modelstijl.

De oppervlaktebehandeling, de belijning en de stijlvolle details van het buitendesign van de BMW X1 tonen in zijn derde modelgeneratie duidelijker dan ooit zijn Sports Activity Vehicle identiteit. Opvallende designkenmerken zijn de krachtige proporties, de bijna vierkante wielkastcontouren en de kenmerkende BMW X model styling van de voor- en achterkant. De rechtopstaande voorkant van de nieuwe BMW X1 geeft hem een veel groter gevoel van aanwezigheid, met slanke LED-koplampen, een grote, bijna vierkante BMW nierengrille, X-vormige lijnen die uitstralen naar de zijkanten en opvallende chromen strips in de onderste luchtinlaat dienen als zijn definiërende elementen. Adaptieve LED-koplampen met matrix grootlicht, pulserende richtingaanwijzers en variabele lichtverdeling zijn als optie leverbaar.

Expressief gevormde oppervlakken en een lange daklijn zijn de onderscheidende kenmerken van het dynamisch gestrekte silhouet van het nieuwe model. Van achteren gezien zorgen de slanke achterklepruit, de horizontale lijnen, de markante LED-lampen en de uitlopende wielkasten voor de typische SAV-look.

De robuuste uitstraling van de nieuwe BMW X1 kan nog worden versterkt door de specifieke designelementen van het xLine model, waaronder de stilistische bescherming tegen klemrijden. Het M Sport model, dat ook als alternatief voor de basisuitrusting wordt aangeboden, legt de nadruk op dynamisch rijplezier met kenmerken zoals de grote koelluchtinlaten.

Alle modelvarianten zijn standaard uitgerust met 17-inch lichtmetalen velgen. Op de xLine en M Sport modellen zijn 18″ lichtmetalen velgen gemonteerd, hoewel deze modellen ook leverbaar zijn met 19″ en – als primeur voor de BMW X1 – 20″ velgen. Klanten kunnen kiezen uit twee effen en tien metallic kleuren voor de afwerking van de lak – inclusief een Frozen lakoptie van BMW Individual voor de eerste keer.

Interieur: vooruitstrevende ambiance, veelzijdige ruimte.

Een verhoogde zitpositie en een progressieve premium ambiance in de stijl van de BMW iX dragen bij aan een onderscheidende rijbeleving in de compacte SAV. De belangrijkste elementen van het nieuwe interieur zijn het slanke instrumentenpaneel, het BMW Curved Display, de “zwevende” armsteun met geïntegreerd bedieningspaneel en het smartphonebakje met indirecte verlichting aan de voorzijde van de middenconsole.

De nieuw ontwikkelde zetels zijn beschikbaar met de optie van zowel Sensatec geperforeerde en Vernasca lederen bekleding. Ook staan op de optielijst staan sportstoelen, elektrische stoelverstelling met geheugen functie en lendensteun inclusief massagefunctie. Verbeteringen zijn aangebracht aan zowel het akoestisch comfort als de bescherming van de inzittenden. Het geïntegreerde passieve veiligheidsconcept geïntegreerde passieve veiligheidsconcept omvat nu ook een nieuwe interactie airbag tussen de voorstoelen.

Het achtercompartiment van de nieuwe BMW X1 omvat drie volwaardige zetels die een opmerkelijke verbetering van het zitcomfort bieden. De rugleuningen van de achterbank, in de verhouding 40:20:40, kunnen worden neergeklapt of in een andere hoek worden gezet om de bagageruimte te vergroten. De voor- en achterwaartse verstelling van de achterbank, die als optie verkrijgbaar is voor de modellen met zuiver verbrandingsmotor, zorgt voor nog meer veelzijdigheid. De bagageruimte kan worden vergroot van 540 tot maximaal 1.600 liter. De trekhaak die als optie voor de nieuwe BMW X1 kan worden besteld, wordt nu met een druk op de knop elektrisch bediend.

Samengevat kunnen we stellen dat de nieuwe X1 ook in z’n derde generatie stijlvol voor de dag komt, en dat hij er dankzij de aanpassingen weer helemaal bij de tijd uitziet.

De nieren zijn gelukkig niet de iX-toer opgegaan, en bieden gewoon weer plaats voor een nummerplaat. Over de vormgeving van die uitstekende achterlichten kan je wel wat vinden, maar zoals met veel dingen die de BMW-stal buitenrollen, zal het er allicht beter uitzien in real life, of zal het wel wennen na verloop van tijd. Het interieur ziet er op het eerste zicht best goed uit. Oh, en voor je de verkeerde keuze maakt, die blauwe accenten zou ik toch niet aanvinken in de optielijst.

Prijzen

Complete specificaties en prijzen zullen later aangekondigd worden.

Voor de elektrische iX1 doen we alvast een gokje op 50.000€. Wat zijn de premium SUV-concurrenten in die prijsklasse? De Audi Q4 e-tron (Sportback), de Volvo X/C40 Electric, de Polestar 2, de Mercedes EQA. Het wordt stilaan drummen in dit segment.

