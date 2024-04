Dit zijn de 10 goedkoopste hybride auto’s in België (2024)

Wil jij een goedkoop hybride rijden? Op deze pagina geven we een overzicht van de goedkoopste full hybride auto’s (zonder stekker dus) die je in 2024 kan kopen in België. Dit zijn ze, van duurder naar goedkoopst:

Laatste update: 18 april 2024

Automerken passen hun prijzen regelmatig aan in de loop van het jaar. Dit overzicht wordt dan ook continu bijgewerkt in functie van nieuwe data.



De prijzen in dit overzicht zijn catalogusprijzen van de goedkoopste versie. Wil je een gedetailleerd overzicht van alle beschikbare aandrijflijnen met bijhorende actieradius per versie, dan kan je hier terecht.



Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Foto Auto Prijs ⛽ 10. Honda Jazz Crosstar Hybrid

0,7kWh* | 107pk | FWD 31.970€ 4,8 9. Suzuki Vitara Hybrid

0,8kWh* | 102pk | FWD 31.799€ 5,3

Rij deze vanaf 299€ p/m 8. Toyota Yaris Cross Hybrid

0,7kWh* | 116pk | FWD 31.474€ 4,4 7. Renault Arkana Hybrid

1,2kWh | 145pk | FWD 30.350€ 4,8 6. Honda Jazz Hybrid

0,7kWh* | 107pk | FWD 28.970€ 4,5 5. Mazda 2 Hybrid

0,7kWh* | 116pk | FWD 27.790€ 3,8 4. Toyota Yaris Hybrid

0,7kWh* | 116pk | FWD 26.690€ 3,8 3. Dacia Duster Hybrid

1,0kWh* | 142pk | FWD 26.190€ 4,9 2. Dacia Jogger Hybrid

1,0kWh* | 142pk | FWD 25.290€ 4,8 1. Renault Clio Hybrid

1,2kWh | 145pk | FWD

22.400€ 4,1

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.

✪ ⛽ : het officiële WLTP-brandstofverbruik (liter per 100 km) .

✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.







