Vlaamse EV-premie kost 4 keer meer dan voorzien

De subsidie tot 5.000€ die de Vlaamse overheid in 2024 geeft voor elektrische auto’s gaat na 4 maanden al over het begrote budget.

Sinds januari 2024 kan je van de Vlaamse overheid een premie tot 5.000€ krijgen voor de aankoop van een elektrische auto. De maatregel geldt normaal gezien voor heel 2024.

De premie kan aangevraagd worden door particulieren, zelfstandige eenmanszaken, vzw’s en deelautobedrijven. Voor een nieuwe elektrische auto die maximaal 40.000€ kost, krijg je maximaal 5.000€ premie. Voor een tweedehandsauto met een initiële catalogusprijs van 60.000€ krijg je maximaal 3.000€.

De Vlaamse regering had €20 miljoen voorzien voor deze maatregel in 2024. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Sofie Mertens (CD&V) opvroeg blijkt echter dat dit budget reeds volledig opgesoupeerd is.

T.e.m. 18 april 2024 werden namelijk reeds 4.980 aanvragen gedaan voor nieuwe elektrische auto’s, en 932 aanvragen voor tweedehands elektrische wagens. Daardoor is er reeds €27,7 miljoen aan subsidies gereserveerd. Aan het huidige tempo van aanvragen zou dit tegen 31 december 2024 uitkomen op €93,6 miljoen. Meer dan vier keer meer dan begroot.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters maakte zich afgelopen maandag op Radio 1 sterk dat elke ontvankelijke aanvraag uitbetaald zal worden.

Dat wil dus zeggen dat de Vlaamse regering op zoek moet naar extra budget. Er werd bij de opmaak van de begroting reeds geopperd dat er €6 miljoen extra zou kunnen vrijgemaakt worden uit klimaatmiddelen, maar dan komt de subsidiepot naar verwachting nog altijd zo een €67 miljoen tekort.

