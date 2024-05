Oliereus BP toont interesse in Tesla’s laadpalen-afdeling

BP toont interesse om de Tesla Supercharger locaties en medewerkers over te nemen.

Twee weken geleden raakte bekend dat Tesla naar verluidt alle medewerkers van z’n “Supercharger”-team ontslagen had. De Supercharger-afdeling houdt zich hoofdzakelijk bezig met de uitrol van Tesla’s netwerk van snelle laadpalen. Enkele dagen later gaf CEO Elon Musk duiding bij dat nieuws, door op X te zeggen dat Tesla het Supercharger-netwerk nog verder wil ontwikkelen, maar aan een trager tempo.

Deze week toonde oliegigant BP, bij monde van z’n CEO Sujay Sharma, interesse om de activiteiten over te nemen. Via LinkedIn liet Sharma weten dat BP “agressief” op zoek is naar vastgoed om zijn eigen laadpalen-netwerk uit te breiden, en dat dit extra aandacht krijgt na het nieuws dat Tesla z’n afdeling aan het afbouwen is. Sharma vraagt dat geïnteresseerde partijen hem hierover contacteren.

Verschillende Amerikaanse media geven ook aan dat BP geïnteresseerd is om ontslagen Tesla-medewerkers aan te werven.

De plannen van BP zouden zich voorlopig focussen op de Noord-Amerikaanse markt.

