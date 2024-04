Tesla ontslaat volledige laadpalen-afdeling

Tesla moet besparen en dat leidt, volgens de Amerikaanse media, deze week tot een ontslagronde bij de Supercharger-afdeling.

Eerder deze maand raakte bekend dat Tesla in 2024 tien procent van z’n personeel, omgerekend 14.000 werknemers, zal afdanken. CEO Elon Musk laat er geen gras over groeien, en stuurde deze week, volgens de Amerikaanse media, heel het Supercharger-team de laan uit.

De artikels in de Amerikaanse media zijn gebaseerd op een rapport van “The Information“. De Supercharger-afdeling staat in voor de uitrol van Tesla’s netwerk van snelle laadpalen. Het is een paradepaardje, en het heeft voor een groot deel bijgedragen tot de snelle groei van Tesla. Volgens het rapport zouden de Supercharger-directeur, Rebecca Tinucci, en haar 500 werknemers, deze week hun ontslag gekregen hebben.

LEES OOK: Alle elektrische auto’s die 5000€ Vlaamse premie krijgen in 2024

In een email aan het personeel afgelopen maandag, zou CEO Elon Musk gezegd hebben dat Tesla “absoluut hardcore moet gaan wat betreft personeelskosten en besparingen”.

Wat dit eventueel betekent voor de verdere uitrol en het onderhoud van het Tesla Supercharger netwerk is momenteel niet duidelijk.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.