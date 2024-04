April 2024 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

1. Alfa Romeo Junior EV

Alfa Romeo introduceerde deze maand de Junior EV, een compacte elektrische SUV die z’n basis deelt met groepsgenoten Jeep Avenger EV, Fiat 600e en Peugeot e-2008.

De Junior krijgt een 54 kWh batterij (bruto), voorwielaandrijving en de keuze uit 156 pk of 239 pk (“Veloce”-uitvoering).

Prijzen zullen vermoedelijk beginnen juist onder de 40.000€.

De Junior komt er trouwens ook met klassieke verbrandingsmotoren.

De Junior werd overigens initieel gelanceerd als “Milano”, maar door een dispuut met de Italiaanse overheid heeft Alfa Romeo de naam last minute moeten veranderen.

2. Lancia Ypsilon EV

De Stellantis-groep blaast deze maand het Lancia-merk nieuw leven in. Dat gebeurt met de Ypsilon EV, een nieuwe compacte hatchback die een 51 kWh batterij (bruto) combineert met voorwielaandrijving en 156 pk. Prijzen zullen ook voor deze auto vermoedelijk juist onder de 40.000€ beginnen.

3. Mercedes G 580 EQ

Mercedes trok in april eindelijk het doek van de volledig elektrische G-Klasse. Die krijgt gelukkig niet het geitenwollensokkenachtige “EQG”-label, maar draagt wel een stoere “G 580”-badge.

De G 580 Electric beschikt over een 116 kWh (netto) batterij, vierwielaandrijving en 587 pk. Volgens de WLTP-cyclus geraakt de auto 434 km tot 473 km ver op een volle accu, al zal dat volgens ons in de praktijk dichter bij de 350 km liggen.

Prijzen starten vanaf 198.803€. Geen prijzen voor de gemiddelde kleine zelfstandige dus.

4. Citroën ë-C3 Aircross

De Citroën ë-C3, één van de goedkoopste elektrische auto’s van het moment, krijgt een grote broer in de vorm van de ë-C3 Aircross. Het is nog niet duidelijk welke aandrijflijn deze auto juist krijgt.

5. Opel Grandland EV

Ondertussen zitten we al aan de vierde Stellantis-auto in dit overzicht! Opel stelde deze maand een volledig nieuwe Grandland voor, die zowel beschikbaar wordt met een volledig elektrische als een plug-in hybride aandrijflijn. Verder komt er ook nog een klassieke benzinemotor met milde hybride technologie. Prijzen zijn nog niet bekend.

6. Opel Frontera EV

Nog bij Opel werd deze maand de “Frontera” naam van onder het stof gehaald. Die krijgt zijn reïncarnatie in de vorm van een relatief hoekige SUV, die verkrijgbaar zal zijn met een volledige elektrische aandrijflijn of een milde hybride benzinemotor. Prijzen zijn nog niet bekend.

7. Maserati GranCabrio Folgore

Maserati introduceerde in april de GranCabrio Folgore. Deze potente elektrische cabrio beschikt over vierwielaandrijving, 830 pk en een netto accucapaciteit van 83 kWh. In de praktijk zal hij naar schatting ongeveer 350 km ver geraken op een volle accu. Vanafprijzen zijn nog niet bekend, maar wij schatten dat het zal beginnen bij ongeveer 220.000€.

8. Mini Aceman

Met de nieuwe Aceman lanceerde Mini deze maand een verhoogde versie van de Cooper. De auto is momenteel enkel verkrijgbaar met elektrische aandrijflijnen.

Net zoals bij de Cooper en de Countryman is er de keuze uit de E en de SE. De E doet het met een 42,5 kWh batterij (bruto) en de SE met een 54,2 kWh batterij (bruto). Beide versies beschikken over voorwielaandrijving met respectievelijk 184 pk en 218 pk. Het rijbereik zal naar onze inschatting in de praktijk uitkomen op respectievelijk +-250 km en +-325 km.

De Aceman E kost in België minstens 36.500€ en de Aceman SE 40.500€. De Aceman E komt dus in aanmerking voor de Vlaamse EV-premie van 5.000€.

Zijn we een auto vergeten? Laat het ons weten in de reacties.

