Lamborghini Urus gaat aan de stekker (2024)

Lamborghini heeft op het autosalon van Beijing (24 april – 5 mei 2024) het doek getrokken van z’n eerste plug-in hybride SUV.

Na de Revuelto krijgt Lamborghini met de Urus SE een tweede plug-in hybride in het gamma.

De Urus PHEV wordt voorzien van een stevige batterij van 25,9 kWh (bruto). Met die batterij geraakt hij volgens Lamborghini 60 km ver in elektrische modus, wat niet slecht is voor een PHEV van dit kaliber.

De Urus SE krijgt vierwielaandrijving, een systeemvermogen van 800 pk en een systeemkoppel van 950 Nm. Daarmee sprint de stekker-Urus, ondanks z’n stevige gewicht, in slechts 3,4 seconden naar 100 km/u. Daarna gaat hij door tot maar liefst 312 km/u!

Hoeveel dat gewicht bedraagt wordt overigens niet vermeld in het persbericht, al zijn er wel verwijzingen naar de gewicht-vermogens ratio en naar de 54/46 gewichtsverdeling, dus ze moeten bij Lamborghini wel ergens weten hoeveel kilogram hij in de schaal legt. We vermoeden dat deze plug-in hybride Urus voorbij de 2,5 ton gaat, en daar kan je als sportwagenmerk natuurlijk moeilijk over opscheppen.

Deze plug-in hybride Urus zal vooral goed verkopen in landen waar hij fiscaal nog punten kan scoren. Prijzen zijn nog niet bekend, maar de non-hybride-versie kost minstens 245.568€, en je mag er vanuit gaan dat de stekker-variant daar nog een flinke duit bovenop doet.

