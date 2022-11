Overzicht van alle elektrische SUV’s die momenteel (2022) nieuw te bestellen en leverbaar zijn in België.

Elk model beschikt meestal over meerdere batterijgroottes en verschillende motorversies met corresponderende actieradius. Bekijk alle details per model in ons e-auto overzicht.

Foto Auto Prijs Aiways U5 44.812€ Audi Q4

e-tron 47.950€ Audi Q4

Sportback e-tron 49.950€ BMW iX 81.200€ BMW iX1 57.950€ BMW iX3 71.000€ Ford Mustang

Mach-E 61.700€ Hyundai Kona

EV

35.299€ Jaguar I-Pace

82.075€ Kia Niro EV 43.990€ Mercedes EQB 58.443€ Mercedes EQC 76.230€ Mercedes EQS

SUV 119.427€ MG Marvel R 46.985€ MG ZS EV 32.985€ Nissan Ariya 48.900€ Opel Mokka-e 35.649€ Peugeot e-2008 35.436€ Polestar 3 89.900€ Renault Mégane

E-Tech 37.350€ Ssangyong Korando

E-Motion 38.990€ Seres 3 32.990€ Skoda Enyaq iV 45.690€ Skoda Enyaq iV

Coupé 49.290€ Subaru Solterra 55.745€ Tesla Model Y 65.990€ Tesla Model X 119.990€ Toyota bZ4X 49.920€ Volvo C40

EV 47.800€ Volvo XC40

EV 48.900€ VW ID.4 47.845€ VW ID.5 49.430€

Wat is een SUV

De SUV is een carrosserievorm die begin de jaren 2000 populair werd in de Verenigde Staten. Het is een auto met een hogere bodemvrijheid dan een klassieke sedan of break. De SUV werd in de markt gezet als een meer comfortabele versie van de “4×4” terreinwagen. Meestal heeft de SUV minder offroad-capaciteiten dan de klassieke terreinwagen.

De meeste kopers appreciëren vooral de hogere instap, het hogere zicht over het verkeer, het imposante imago, het grotere gemak om je baby of peuter in z’n reiswieg of kinderstoeltje te liften en de hogere koffer.

Omstreeks 2005 won de SUV ook in Europa aan populariteit, en werden er steeds meer modellen gelanceerd.







De SUV-vorm op zich is ook aan evolutie onderhevig. Zo worden SUV’s steeds meer gelanceerd met een aflopende daklijn, wat dan een “SUV-coupé” genoemd wordt (bijvoorbeekd de Skoda Enyaq Coupé). Auto’s die ietsje lager zijn dan een SUV, en een soort mix zijn van een klassieke sedan en een SUV, worden soms “crossovers” genoemd (bijvoorbeeld de Polestar 2).

Opkomst van de elektrische SUV

Hoewel SUV’s door hun hogere bouw vaak iets minder efficiënt zijn dan sedans, prefereren de meeste fabrikanten om hun elektrische aandrijflijnen te lanceren in een SUV.

Dit komt omdat SUV’s duurder zijn, en de fabrikanten op die manier de vaak duurdere elektrische aandrijflijn met iets meer marge kunnen commercialiseren.

Verder is het gemakkelijker om een groot batterijpakket te verbergen in de bodem van een SUV, dan in de bodem van een sedan of break. Je ziet bij de meeste elektrische sedans en breaks dan ook, dat de deuren iets hoger ontworpen zijn om op die manier toch het batterijpakket geïntegreerd te krijgen. Daardoor gaat ook de klassieke (elektrische) sedan steeds meer op een SUV gelijken, waardoor het vaak eerder crossovers zijn. Je zou dus kunnen stellen dat de elektrificatiegolf de populariteit van de SUV nog vergroot.

Omstreeks 2016 kwamen de eerste elektrische SUV’s in Europa op de markt, en momenteel (2022) heb je de keuze uit meer dan 30 modellen.