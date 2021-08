Tesla België levert eerste Model Y aan Gunter De Pooter

Tesla België is begonnen met de leveringen van de nieuwe Model Y. De eerste Belgische klant die hem vandaag in ontvangst mocht nemen is Gunter De Pooter.

Het is ondertussen alweer geleden van maart 2019 dat Tesla de komst aankondigde van de Model Y. Vandaag kon de eerste Belgische klant zijn Y in ontvangst nemen in Aartselaar.

De Model Y is de SUV-versie van de Model 3. Hij biedt vierwielaandrijving, 5 zitplaatsen en kan een aanhangwagen trekken tot 1600 kg.





Initieel is hij beschikbaar met twee verschillende aandrijflijnen; de Long Range en de Performance. Beiden beschikken over een identieke batterij (75 kWh bruikbaar), maar de Performance is een pak sneller. De Long Range accelereert in 5 seconden naar 100 en topt bij 217 km/u, terwijl de Performance de 0 tot 100 sprint in 3,7 seconden doet en z’n topsnelheid bereikt bij 241 km/u. De Long Range kost in België 63.000€ en de Performance 70.000€.

Wie de Model Y van dichtbij wil bewonderen kan momenteel terecht bij de Tesla Stores in Brussel, Aartselaar en Hasselt. Daar hebben ze een exemplaar in de showroom staan. Met een beetje gelukt kunnen we hem binnenkort testrijden, en dan lees je er hier alles over.

