36 elektrische auto’s die 5000€ Vlaamse premie krijgen in 2024

Vanaf 2024 hebben particulieren in Vlaanderen recht op een premie van 5.000€ bij de aankoop van een nieuwe 100% elektrische auto met een maximumprijs van 40.000€. Hier vind je een overzicht van alle elektrische auto’s die in aanmerking komen voor de premie.

Laatste update: 27 September 2023

Naar verwachting zullen heel wat automerken die modellen hebben die juist boven de 40.000€ uitkomen, hun prijzen aanpassen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse EV-premie.



Bovendien komen er de komende maanden nog enkele nieuwe elektrische auto’s op de markt die mogelijks in aanmerking komen voor de EV-premie.



Dit overzicht wordt dan ook continu bijgewerkt in functie van nieuwe data. Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.