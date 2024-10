Tesla Model Y facelift (2025) gaat morgen in productie

De Tesla Model Y, de best verkochte elektrische auto in België, krijgt een stevige facelift en de productie start morgen in China.

De huidige Model Y is sinds 2021 op de markt, en ondertussen werkt Tesla reeds anderhalf jaar aan een gefacelifte versie die de codenaam “Juniper” draagt. Door de tegenvallende economische omstandigheden werd de introductie van die facelift uitgesteld, maar nu gaat hij er toch komen.

Volgens berichten in de Chinese media start de productie van de Model Y “Juniper” morgen, 22 oktober 2024, in de Tesla-fabriek in Shanghai. Het gebruik van smartphones zou de komende weken ingeperkt worden op de werkvloer in de Shanghai-fabriek, om te voorkomen dat er beelden op het internet lekken.

Officieel weten we dus nog altijd niet hoe de Model Y facelift er zal uitzien, maar de render van Dominic BRNKMN (zie bovenaan dit artikel) laat ons alvast dromen.