Mag mijn auto de lage emissiezone (LEZ) van Brussel, Antwerpen of Gent nog binnen in 2022? Of daarna? Hier vind je een overzicht van welke euronormen per brandstofsoort nog toegelaten zijn.

België telt momenteel 3 actieve lage-emissiezones, namelijk in Brussel, Gent en Antwerpen. De bedoeling van deze groene zones is om de uitstoot van fijnstof, NOx en roet te beperken. Gent en Antwerpen volgen dezelfde regels, maar Brussel wijkt licht af. Hieronder proberen we een duidelijk overzicht te geven van de toegelaten euronormen de komende jaren.

Dieselauto’s

Onderstaande tabel bevat de regels voor personenwagens met een dieselmotor (homologatietype M1), inclusief milde dieselhybrides (MHEV), gewone dieselhybrides (HEV) en plug-in dieselhybrides (PHEV) met een officiële CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer.

Dieselauto’s worden duidelijk het strengst behandeld. In Brussel zijn zelfs de meest propere Euro 6d diesels vanaf 2030 niet meer welkom (enkel nog met een dagpas). Voor Gent en Antwerpen is dat nog niet geheel duidelijk, maar de kans is groot dat deze steden ongeveer dezelfde deadline zullen hanteren.

Diesel (inclusief MHEV, HEV, PHEV met CO2>50 g/km) Euronorm Brussel Antwerpen Gent Euro /

Euro 1

Euro 2

Euro 3 2022

t.e.m.

2030 dagpas dagpas dagpas Euro 4 2022

t.e.m.

2024 dagpas weekpas+ weekpas+ 2025

t.e.m.

2030 dagpas dagpas dagpas Euro 5 2022

t.e.m.

2024 toegang toegang toegang 2025

t.e.m.

2026 dagpas weekpas+ weekpas+ 2027 dagpas dagpas1 dagpas1 2028

t.e.m.

2030 dagpas dagpas dagpas Euro 6a

Euro 6b

Euro 6c

Euro 6d-

temp 2022

t.e.m.

2026 toegang toegang toegang 2027 toegang weekpas+1 weekpas+1 2028

t.e.m.

2030 dagpas onbekend onbekend Euro 6d 2022

t.e.m.

2027 toegang toegang toegang 2028

t.e.m.

2029 toegang onbekend onbekend 2030 dagpas onbekend onbekend

✪ dagpas: voor voertuigen die niet toegelaten zijn omwille van een te lage euronorm, is het mogelijk een dagpas te kopen. Het aantal keer dat je deze pas in één jaar kan kopen is beperkt. Een dagpas kost gemiddeld ongeveer 35€.

✪ weekpas+: voor sommige euronormen is het mogelijk om een pas te kopen per week, of voor een langere periode (tot een jaar).

1 de wijziging gaat slechts in op 1 september 2027 (en niet op 1 januari 2027).

Benzinewagens

Onderstaande tabel bevat de regels voor personenwagens met een benzinemotor (homologatietype M1), inclusief milde benzinehybrides (MHEV), gewone benzinehybrides (HEV) en plug-in benzinehybrides (PHEV) met een officiële CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer.

Benzineauto’s worden iets minder streng behandeld dan dieselauto’s, maar vanaf 2035 zal ook de meest propere benzineauto (Euro 6d) verbannen worden uit Brussel (dagpas zal allicht wel nog mogelijk zijn). Voor Antwerpen en Gent is er nog geen deadline bekend.

Benzine (inclusief MHEV, HEV, PHEV met CO2>50 g/km) Euronorm Brussel Antwerpen Gent Euro /

Euro 1 2022

t.e.m.

2028 dagpas dagpas dagpas 2029

t.e.m.

2036 dagpas onbekend onbekend Euro 2 2022

t.e.m.

2024 toegang toegang toegang 2025

t.e.m.

2028 dagpas dagpas dagpas 2029

t.e.m.

2036 dagpas onbekend onbekend Euro 3 2022

t.e.m.

2027 toegang toegang toegang 2028

dagpas dagpas dagpas 2029

t.e.m.

2036 dagpas onbekend onbekend Euro 4 2022

t.e.m.

2028 toegang toegang toegang 2029 toegang onbekend onbekend 2030

t.e.m.

2036 dagpas onbekend onbekend Euro 5 2022

t.e.m.

2028 toegang toegang toegang 2029 toegang onbekend onbekend 2030

t.e.m.

2036 dagpas onbekend onbekend Euro 6a

Euro 6b

Euro 6c

Euro 6d-

temp 2022

t.e.m.

2028 toegang toegang toegang 2029 toegang onbekend onbekend 2030

t.e.m.

2036 dagpas onbekend onbekend Euro 6d 2022

t.e.m.

2028 toegang toegang toegang 2029

t.e.m.

2034 toegang onbekend onbekend 2035

t.e.m.

2036 dagpas onbekend onbekend

✪ dagpas: voor voertuigen die niet toegelaten zijn omwille van een te lage euronorm, is het mogelijk een dagpas te kopen. Het aantal keer dat je deze pas in één jaar kan kopen is beperkt. Een dagpas kost gemiddeld ongeveer 35€.

Plug-in hybrides

Onderstaande tabel bevat de regels voor personenwagens (homologatietype M1) met een plug-in hybride aandrijflijn, en met een officiële CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer, of minder.

In Brussel volgen deze plug-in hybrides dezelfde regels als benzine- en dieselwagens. Dit wil zeggen dat er gekeken wordt naar de euronorm van het voertuig. In Antwerpen en Gent zijn deze plug-in hybrides, ongeacht hun euronorm, nog toegelaten tot en met tenminste 2028.

Plug-in hybrides (met CO2≤50g/km) Brussel Antwerp Gent PHEV

CO2

≤50g/km 2022

t.e.m.

2028 zelfde regels

als

diesel/

benzine toegang toegang 2029

t.e.m.

2036 zelfde regels

als

diesel/

benzine onbekend onbekend

Elektrische en waterstofauto’s

Volledig elektrische wagens en waterstofauto’s zijn onbeperkt toegelaten in alle Belgische lage emissiezones, vermoedelijk tot na 2036.

Kaarten

Hieronder vind je kaarten van de groene milieuzones.

Brussel

Antwerpen

Gent

Andere emissiezones in België

Er zijn ook groene zones in de maak voor enkele Waalse steden (Luik, Namen, Charleroi, …), en zelfs voor heel Wallonië, maar daar is momenteel nog geen concrete wetgeving rond.

Heb je een foutje gezien in dit overzicht? Laat het ons weten.