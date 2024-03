Wallonië wordt dan toch geen lage-emissiezone in 2025

Ondanks eerdere beslissingen zal Wallonië geen lage-emissiezone (LEZ) invoeren in 2025.

In 2019 publiceerde de Waalse regering een decreet in het Belgische staatsblad, waaruit de intentie bleek om van heel Wallonië een lage-emissiezone (LEZ) te maken.

Concreet zouden auto’s met euro 1 norm verbannen worden vanaf 2023, euro 2 vanaf 2024, euro 3 vanaf 2025, euro 4 vanaf 2026, euro 5 vanaf 2028 en euro 6 vanaf 2030.

In december 2022 werd dat plan vooruitgeschoven naar, mogelijk, 2025. Volgens berekeningen van Traxio zouden 439.752 Waalse auto’s hierdoor getroffen worden, of 24% van het Waalse wagenpark. Uiteraard zouden ook Vlaamse, Brusselse en buitenlandse automobilisten hierdoor geraakt worden.

Op 13 maart 2024 stelden enkel gedeputeerden hierover vragen aan Waals minister van omgeving Céline Tellier (Ecolo) in het Waals parlement. Daaruit blijkt dat de lage-emissiezone (LEZ) nog niet klaar is om geïmplementeerd te worden in Wallonië. “L’interdiction progressive de circuler sur le territoire wallon m’apparaît disproportionnée, difficilement applicable et peu efficace par rapport à l’amélioration de la qualité de l’air”, zei Céline Tellier letterlijk over de zaak.

Niet voorbereid

Aangezien de LEZ al actief zou moeten worden binnen amper 9 maanden, had de Waalse regering voorbereidingen moeten treffen, maar blijkbaar is er tot hiertoe geen actie ondernomen. Er zijn o.a. geen compensaties voorzien om de bevolking te helpen nieuwe auto’s te kopen, er zijn onvoldoende camera’s voor nummerplaatherkenning geïnstalleerd en ook de wetgeving is nog niet voorbereid.

Uitstel wordt niet noodzakelijk afstel. De Waalse regering bestudeert momenteel verder de mogelijkheden om de luchtkwaliteit in Wallonië, en in het bijzonder in Waalse steden, te verbeteren. Ze denken daarbij aan vergroening van de stadsomgeving, limieten op vrachtverkeer en misschien toch nog een lage-emissiezone in heel Wallonië, of specifiek in Waalse steden zoals Charleroi, Namen, Luik en Eupen.

