Wallonië wordt nog geen lage-emissiezone in 2023

Volgens berichtgeving in 2019 zou Wallonië in 2023 één grote lage emissiezone (LEZ) worden, maar dat plan blijkt voorlopig afgewend.

Begin 2019 publiceerde de Waalse overheid een decreet in het Belgisch staatsblad, waaruit de intentie bleek om van heel Wallonië een lage-emissiezone (LEZ) te maken.

Concreet zouden auto’s met euro 1 norm verbannen worden vanaf 2023, euro 2 vanaf 2024, euro 3 vanaf 2025, euro 4 vanaf 2026, euro 5 vanaf 2028 en euro 6 vanaf 2030.





Omdat de Waalse regering de procedures heeft laten aanslepen, konden de uitvoeringsbesluiten nog niet worden uitgevaardigd, waardoor er dus voorlopig geen LEZ komt.

Ook Waalse steden tonen interesse

Goed nieuws dus voor wie volgend jaar nog een uitstapje richting de Waalse heuvels wil maken met zijn stokoude euro-1-auto. Of uitstel echter afstel is, is nog niet duidelijk.

OOK INTERESSANT: Overzicht van alle lage-emissiezones in België

Ook enkele Waalse steden, met name Eupen en Namen, hebben al interesse getoond om hun eigen, allicht strengere, LEZ op te zetten. Maar ook daar zijn ze nog niet aan de concrete uitwerking geraakt.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.