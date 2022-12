Rechtzetting: Plug-in hybride Mercedes A-Klasse wordt slechts 3% duurder

De prijs van de Mercedes A 250e facelift stijgt minder hard dan vorige week bericht!

Vorige week gaf Mercedes de prijs vrij van de vernieuwde plug-in hybride A 250e facelift. Die kost minstens 49.610€. We hadden daarover bericht dat dat een prijsstijging van 19% was ten opzichte van de pre-facelift versie, maar we zijn daarover op de vingers getikt door Mercedes.

De laatste prijs die wij over de pre-facelift hadden (41.745€) dateerde van augustus 2021, en blijkbaar zijn er in tussentijd nog drie andere prijsverhogingen geweest. Mercedes heeft ons daarover de volgende details bezorgd:

In augustus 2021 hebben we nog geen One Offer aanbod in Business/Lux/AMG Lines en is de wagen dus eerder het fabrieksaanbod.

Die wagen heeft zelfs nog geen navigatie of spiegelpakket of parkeersensoren of metaallak of 10,25” media display standaard en moet dus nog met de nodige opties “aangekleed” worden, t.o.v. het huidige aanbod.





Prijslijst 01/08/2021: deze A250 e (standaardwagen) kost € 41.745,00 BTWi. Prijslijst 7/12/2021: Hier begint ons One Offer aanbod en kost een A 250 e Business Line € 45.254,00 BTWi. Prijslijst 20/4/2022: A 250 e Business Line kost € 46.222 BTWi Prijslijst 15/7/2022: Hier bieden we Business Line niet meer aan en start we op een Luxury Line aan € 48.158,00 BTWi 13/12/2022 vrijgave van de A 250 e facelift: € 49.610,00 BTWi



De facelift Business Line is meer te vergelijken met de prefacelift Luxury Line.

Bovenop het grotere elektrisch rijbereik heeft de wagen nu bijvoorbeeld ook standaard een 11 kW boordlader en NTG7.

Samengevat is de basisprijs over een periode van 18 maanden dus wel gestegen met 19%, maar is de prijs slechts 3% gestegen ten opzichte van de laatste prijsaanpassing in juli 2022. Bovendien krijg je nu meer basisuitrusting dan 18 maanden geleden. Allen richting de Mercedes-dealer dus, voor de gunstige fiscaliteit verandert op 1 januari 2023.

