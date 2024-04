Elektrische Audi Q6 krijgt verlengde versie (2024)

Op het autosalon van Beijing (24 april – 5 mei 2024) heeft Audi vandaag een verlengde versie van de Audi Q6 e-tron geïntroduceerd.

Met de Q6 e-tron lanceerde Audi vorige maand zijn versie van de Porsche Macan EV. Die elektrische SUV krijgt nu ook een verlengde versie, die vooral de Chinezen moet bekoren.

De Audi Q6L e-tron zal dan ook in China geproduceerd worden, meer bepaald in de nieuwe Audi-fabriek in Changchun, waar de Chinese Audi-afdeling ook zijn hoofdzetel heeft.

De “L” verwijst niet enkel naar de 105 mm langere wielbasis, maar ook naar de 7 kWh grotere accu (107 kWh bruto in totaal) ten opzichte van de gewone Q6. Volgens de Chinese testcyclus geraakt de Q6L 700 km ver op een volle accu.

De eerste leveringen volgen begin 2025, al hoeven we deze versie jammer genoeg niet meteen in België te verwachten.

