Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s in 2024

Wil jij goedkoop elektrisch rijden? Op deze pagina geven we een overzicht van de goedkoopste elektrische auto’s die je in 2024 kan kopen in België. Dit zijn ze, van duurder naar goedkoopst:

Laatste update: 10 april 2024

Automerken passen hun prijzen regelmatig aan in de loop van het jaar. Dit overzicht wordt dan ook continu bijgewerkt in functie van nieuwe data.



De prijzen in dit overzicht zijn catalogusprijzen van de goedkoopste versie. Wil je een gedetailleerd overzicht van alle beschikbare aandrijflijnen met bijhorende actieradius per versie, dan kan je hier terecht.



Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.

✪ KM: het realistische rijbereik (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C). We nemen hiervoor standaard 80% van de WLTP-actieradius (TEH). De waarde wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto reeds getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan in de tabel.

✪ Vlagje: land van productie.

✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.







