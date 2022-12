We geven een overzicht van de goedkoopste hybride auto’s die je in 2023 kan kopen in België.

Elektrische auto’s zijn voor de meeste particulieren nog altijd onbetaalbaar, CNG is onbetamelijk duur geworden en plug-in hybrides bloeden fiscaal dood in 2023. Het zou wel eens kunnen dat de gewone “full” hybride van deze situatie de vruchten komt plukken. Daarom geven we je in dit artikel een overzicht van de 10 goedkoopste hybride auto’s die je kan kopen in België.

10. Suzuki S-Cross Hybrid: 31.999€

Op plaats 10 hebben we de Suzuki S-Cross Hybrid. Deze voorwielaangedreven SUV tekent een officieel benzineverbruik op van 5,3 liter en heeft een vanafprijs van 31.999€. Deze auto is overigens ook verkrijgbaar als vierwielaandrijver voor 36.399€.

9. Kia Niro Hybrid: 30.990€

Plaats 9 wordt bezet door de immer-zuinige Kia Niro. Deze hybride SUV verbruikt op papier slechts 4,8 liter benzine per 100 km en kost 30.990€. De Niro is ook verkrijgbaar als volledig elektrische auto voor 45.490€.

8. Suzuki Vitara Hybrid: 30.349€

De tweede Suzuki in dit overzicht is de Vitara Hybrid, die in theorie 5,3 liter benzine per 100 km verbruikt. De voorwielaangedreven versie kost minstens 30.349€. Net als z’n grotere broer, de S-Cross, is ook de Vitara leverbaar met vierwielaandrijving. Daarvoor moet je wel 3.500€ opleggen.

7. Renault Captur Hybrid: 29.850€

De SUV’s hebben dit lijstje duidelijk gekaapt, want ook plaats 7 wordt er door ingepalmd. De Renault Captur E-Tech verbruikt volgens de WLTP-cijfers 5,0 liter benzine per 100 km en kost 29.850€.





6. Honda Jazz Crosstar e:HEV: 29.820€

De Honda Jazz Crosstar is een soort op stelten geplaatste versie van de gewone Jazz. Deze voorwielaangedreven stadsauto verbruikt op papier 4,8 liter en kost minstens 29.820€.

5. Mazda 2 Hybrid: 25.490€

De auto’s hierboven zijn eigenlijk nog altijd relatief duur voor de gemiddelde beurs, maar nu beginnen we stilaan af te dalen naar budgetten die een groter publiek kunnen aanspreken. Te beginnen op plaats 5, met de Mazda 2 Hybrid. Dit is in feite een Toyota Yaris hybride (zie hieronder) met een Mazda-badge. Deze stadsauto verbruikt slechts 3,8 liter benzine en kost momenteel 25.490€.

4. Toyota Yaris Hybrid: 25.480€

Op plaats 4 de Yaris zelf dan. Volgens de catalogus 10€ goedkoper dan de Mazda-kopie, maar met identieke specificaties.

3. Renault Clio Hybrid: 24.950€

Plaats 3 wordt ingenomen door de Renault Clio E-Tech, misschien wel de mooiste auto in dit overzicht. De Clio tekent een normverbruik van slechts 4,2 liter benzine per 100 km op en kost in België 24.950€.

2. Dacia Jogger Hybrid: 24.790€

Op plaats 2 hebben we de absolute prijs-kwaliteit-topper in dit lijstje. De Dacia Jogger Hybrid heeft een officieel benzineverbruik van 4,8 liter per 100 km. In tegenstelling tot de andere auto’s onderaan dit overzicht, is de Jogger Hybrid echter een relatief ruime auto. Als vijfzitter kost hij 24.790€, maar de auto is ook verkrijgbaar als zevenzitter! In die laatste uitvoering kost hij amper 900€ meer.

1. Honda Jazz Hybrid: 24.170€

De winnaar van dit artikel is de Honda Jazz Hybrid. Deze prijsbreker verbruikt slechts 4,5 liter benzine en kost 24.170€.

Welke van deze 10 hybrides zou jij overwegen als volgende auto? Laat het weten in de reacties!

