Op twee jaar tijd is prijs van CNG-brandstof gestegen van 0,5€ per kilogram naar 5€ per kilogram.

Onze mailbox puilt de laatste tijd uit met berichten van boze CNG-rijders. Velen onder hen werden tot enkele jaren geleden naar CNG gelokt met goedkope prijzen en groene beloftes.

Het groene imago probeerden we bij eGear drie jaar geleden al een beetje te relativeren, maar nu krijgt ook de prijzenbreker reputatie een deuk.

Twee jaar geleden, voor de pandemie, kostte een kilogram CNG namelijk een halve euro. Met een kilogram CNG kan je ongeveer 20 km rijden. Nu betaal je aan de meeste Belgische CNG-stations al 4€ tot 5€ per kg! Daardoor kost 100 km CNG-rijden je nu tot 25€ aan brandstof.

Goedkoper in buitenland

Aardgas tanken in het buitenland kan vaak wel nog relatief goedkoop. Zo meldde één van onze lezers dat hij vorige week in Luxemburg CNG getankt heeft aan 1,01€/kg, in Oostenrijk aan 1,10€/kg en in Duitsland aan 1,40€/kg.

De oorzaken zijn uiteraard de oorlog in Oekraïne en de aanhoudende spanningen tussen Rusland en het Westen. Ook het feit dat CNG, in tegenstelling tot diesel en benzine, geen wettelijk opgelegde maximumprijs kent, helpt niet.

Als klap op de vuurpijl verloren CNG-wagens vorig jaar hun Vlaamse vrijstelling van de verkeersbelasting, waardoor ook die factuur nog eens bovenop de torenhoge brandstofprijs komt.

