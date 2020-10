Plug-in hybride en CNG-wagens verliezen vrijstelling verkeersbelasting

Vanaf 1 januari 2021 moet je gewoon weer Vlaamse verkeersbelastingen gaan betalen op plug-in hybrides en aardgasauto’s. De volledig elektrische auto blijft voorlopig vrijgesteld.

In Vlaanderen zijn plug-in hybrides en CNG-auto’s (onder bepaalde voorwaarden) vrijgesteld van belasting op inverkeerstelling (BIV) en van de jaarlijkse verkeersbelasting (VB). Dat voordeel valt weg vanaf 1 januari 2021.

Wie vanaf 1 januari 2021 een nieuwe auto inschrijft, zal namelijk andere tarieven voor BIV en verkeersbelasting in de bus krijgen. Voortaan zal de Vlaamse overheid namelijk de WLTP-norm gaan gebruiken voor het in rekening brengen van de CO2-uitstoot, in plaats van de oude NEDC-standaard. Verder wordt er wat gesleuteld aan de formule.

Vlaams minister van financiën Matthias Diependaele (N-VA) maakt zich sterk dat de factuur voor 70% van de auto-eigenaars zal dalen, maar dat de grotere en meer vervuilende auto’s een verhoging van de verkeersbelastingen zullen voelen.

Het einde voor CNG ?

Bovendien verdwijnt de belastingvrijstelling voor plug-in hybrides en cng-wagens. Zij zullen voortaan belast worden op basis van hun CO2-uitstoot (WLTP-norm). Die is gewoonlijk vrij laag voor plug-in hybrides, waardoor de verkeersbelastingen voor die wagens eerder beperkt zullen blijven. Voor CNG-wagens ligt de CO2-uitstoot relatief hoog, waardoor de belastingen substantieel zullen worden en die markt waarschijnlijk zal doodbloeden.

De volledig elektrische en waterstofauto blijft voorlopig vrijgesteld van verkeersbelastingen, al is het niet duidelijk tot wanneer.

De nieuwe verkeersbelastingen gelden overigens enkel voor nieuwe auto’s, niet voor tweedehandsauto’s. Verder ook niet voor leasewagens, want die materie wordt federaal geregeld.

Wie nog snel een plug-in hybride of een CNG-auto wil scoren met vrijstelling van verkeersbelastingen, moet er dus snel bij zijn. Hier vind je een overzicht van alle plug-in hybrides die momenteel op de markt zijn, en hier een overzicht voor CNG.