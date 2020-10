OFFICIEEL: Tesla Model 3 krijgt een facelift (2021)

Het is officieel, de Model 3 krijgt een facelift voor modeljaar 2021. De belangrijkste wijzigingen zitten op het vlak van comfort, rijbereik en efficiëntie.

Tesla heeft lang tegen de stroom in gezwommen, o.a. door geen facelifts uit te brengen van bestaande modellen, maar eerder kleine veranderingen via frequente software-updates. Vandaag heeft Tesla echter een vernieuwde Model 3 in de configurator gezet, die zoveel nieuwigheden heeft, dat we het toch wel een botox-kuur kunnen noemen.

Meer range

Om te beginnen met het rijbereik. Dankzij efficiëntieverbeteringen stijgt dat voor alle Model 3 versies. De Standard Range Plus gaat van 409 km (WLTP) naar 430 km (WLTP geschat door Tesla). De Long Range gaat van 560 km (WLTP) naar 580 km (WLPT geschat door Tesla). En de Performance stijgt van 530 km (WLTP) naar 567 km (WLTP geschat door Tesla).

Esthetisch zijn er ook een aantal wijzigingen, zoals we vorige week reeds schreven. Vernieuwde velgen, “chrome-delete” van de deurhendels en een nieuwe middenconsole in het interieur.

Sneller en meer comfort

Verder krijgt de 2021 Model 3 een elektrisch bekrachtigde achterklep, een dimmende binnenspiegel, vernieuwde beglazing die beter isoleert tegen wind, regen en koude, en een nieuwe warmtepomp die vermoedelijk mee aan de basis ligt van het grotere rijbereik.

TIP: ontvang gratis laadsessies bij een nieuwe Tesla

Gebruik bij het bestellen van een nieuwe Tesla een referral code. Hiermee ontvangen jij en een bestaande Tesla eigenaar 1500 kilometer gratis Superchargen. Iedere Tesla-rijder heeft een code, dus vraag eens rond.

Je kan eventueel ook onze code gebruiken.

Tenslotte wordt de Model 3 ook sneller. De acceleratie van de Standard Range Plus blijft identiek (5,6 seconden naar 100), maar de Long Range en de Performance worden rapper. De Long Range accelereert nu in 4,4 seconden (-0,2 seconde) naar 100, en de Performance in 3,3 seconden (-0,1 seconde).

Voorlopig heeft Tesla enkel de foto boven dit artikel vrijgegeven. Wie meer details wil zien kan alvast in de Tesla configurator dartelen.