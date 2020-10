Tesla Model 3 krijgt een update in 2021

De Tesla Model 3 is ondertussen al op de markt sinds 2017 (in Europa sinds 2019), dus het wordt tijd voor een aantal updates.

Bij Tesla spreken ze niet graag over opfrissingen van een bestaand model, maar er zitten nu toch een aantal nieuwigheden aan te komen voor de Model 3, die bij een traditioneel automerk al snel zouden doorgaan voor een lichte facelift.

Volgens de website electrek krijgt de vernieuwde Model 3 onder andere een elektrisch bekrachtigde achterklep, “chrome-delete” van de deurhendels (iets wat heel wat Tesla-rijders momenteel al aftermarket laten doen), een nieuwe middenconsole in het interieur en een nieuw soort beglazing (beter isolerend tegen wind en regen).

Op officiƫle beelden en een bevestiging van Tesla zelf is het voorlopig nog even wachten.

De update zou eerst uitgerold worden in de VS en zal dan, vermoedelijk in de loop van 2021, in Europa arriveren.