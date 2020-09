Enkele dagen na de introductie van een nieuwe elektrische vrachtwagen, presenteert Mercedes nu ook een nieuwe elektrische bus, de eCitaro G.

Twee jaar geleden, in 2018, bracht Mercedes met de eCitaro z’n eerste volledig elektrische bus op de markt. Nu, in 2020, is het tijd voor een update.

De nieuwe eCitaro G krijgt betere batterijen met hogere energiedichtheid. Daardoor kan de eCitaro G tot 396 kWh aan batterijcapaciteit huisbergen. Ter vergelijking, dat is ongeveer vier keer de capaciteit in een Tesla Model S. Met z’n nieuwe batterijpakket rijdt de eCitaro G in de winter zo een 200 km ver, en in de zomer 270 km.

Net zoals bij de vrachtwagen vorige week (eActros LongHaul), benadrukt Daimler ook bij de introductie van de eCitaro G dat de toekomst aan waterstof blijft. Mercedes belooft dan ook om binnen enkele jaren een eCitaro met een waterstof range extender te introduceren. Hiermee wil Mercedes de actieradius van de elektrische bussen verder vergroten, en de nood aan het laden tussen de ritten door elimineren.

