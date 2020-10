Volkswagen ID.3: is dit de Beetle van de 21e eeuw?

We gingen een middagje op pad met, mogelijks, de belangrijkste Europese auto van de 21 eeuw.

Het autosalon van Parijs in 2016. Blij als een kind was ik toen ik er voor het eerst kon kennis maken met de ID.3. Wat toen nog de ID Concept heette, was de eerste elektrische auto die Volkswagen ooit van nul af aan ontworpen had. Een auto die “elektrisch” in z’n DNA had, en een auto die door vriend, vijand en Volkswagen zelf werd gehypet als de Kever van de 21e eeuw. Dat zijn grote schoenen om te vullen, als je weet dat de Kever het na-oorlogse Duitsland mee uit het moeras getrokken heeft.

Anno 2020 heeft Volkswagen de ID.3 eindelijk in productie. Toen ze me contacteerden om een middagje te gaan cruisen met een fabrieksversie, was ik er uiteraard snel bij.

Wat voor me klaar stond was een ID.3 in de basisversie, zonder veel toeters of bellen. De auto was voorzien van een 58 kWh batterij (bekijk hier alle specificaties), met een realistisch rijbereik van 340 kilometers, die ik bijna allemaal opgebruikt heb.

Ik zou in dit artikel kunnen focussen op technische details, beenruimte en uitrustingsniveaus, maar daarvoor hebben jullie ongetwijfeld al andere reviews gelezen. Ik wil liever de vraag beantwoorden: is dit de Beetle van de 21e eeuw?

Om die vraag te behandelen moeten we weten wat van een Beetle tot dé Beetle gemaakt heeft?

Vleugje concept

Allereerst was de Kever een auto met een karakter, een auto die je een speciaal gevoel gaf, een auto die anders was dan alle anderen. Een auto waar het volk, nog altijd, warm voor loopt.

En de ID.3? Wel, hij oogt in ieder geval conceptachtig genoeg om je een speciaal gevoel te geven. Tegelijk is hij niet zó futuristisch dat je je er in gaat schamen, wat wel eens het geval is bij andere nieuwe elektrische creaties (zoals de BMW i3).

Volkswagen heeft met het design van de ID.3 de sweet spot gevonden tussen conventioneel en modern. Tussen alle andere Volkswagen modellen in het gamma, springt hij er ongetwijfeld uit zonder tegen de borst te stoten, en dat is het bewijs dat hij, net als de Beetle, een karakter heeft.

De ID.3 is ook een leuke auto om mee te rijden. De aandrijflijn voelt solide, de acceleratie is consistent en meeslepend en hij stuurt lekker. Van alle elektrische auto’s die momenteel op de markt zijn, is het, na de Tesla Model 3, m’n favoriet qua rijdynamiek. Maar die Model 3 heeft een lagere zitpositie, iets wat het volk tegenwoordig niet meer apprecieert. Daarom vind ik dat de ID.3 de juiste balans gevonden heeft qua rijhoogte. Hij zit juist hoog genoeg, zonder op te klimmen naar zeeziek-makende SUV-niveaus.

Het interieur voelt volgens de criticasters te simpel en goedkoop, maar aangezien ik met een basisversie reed, wil ik m’n mening daarover nog even laten rijpen tot ik in een hoger uitrustingsniveau kan plaatsnemen.

Dus. De Beetle had karakter, en de ID.3 heeft genoeg karakter. Op dit punt is hij wat mij betreft geslaagd.

Betaalbaar?

Nog een belangrijke succesfactor van de Beetle was z’n prijs. Hij was namelijk zo goedkoop dat zelfs de meest luie hippie er één kon kopen zonder te moeten lenen bij mevrouw Leemans.

Dat ligt bij de ID.3 anders. Met een vanafprijs van 37.990€ kan je het bezwaarlijk een goedkope auto noemen, maar er is beterschap op komst. Zo komt er eind 2021 niet alleen een goedkopere ID.3 met kleinere batterij, maar Volkswagen plant ook kleinere en goedkopere ID.2’s en ID.1’s. Die zullen op hetzelfde onderstel gebouwd worden (het MEB-platform), en zullen dus allicht de rijdynamiek van de ID.3 overnemen, maar voor veel minder geld.

Duits wapen

Het laatste punt dat de Kever zo iconisch gemaakt heeft was z’n economisch succes. Door z’n fenomenale verkoop- en productiecijfers in de jaren 60 kon het teneergeslagen Duitsland weer respect beginnen afdwingen op het geopolitieke toneel.

De ID.3 heeft voor Duitsland, en Europa, een minstens even grote uitdaging voor de boeg.

In een wereld die aan een rotvaart evolueert richting elektrische mobiliteit, zal Duitsland z’n o zo belangrijke auto-industrie moeten heruitvinden, en z’n belangrijkste wapen om dat te doen is de Volkswagen groep. Daimler is immers al grotendeels Chinees en BMW bedient met kleinere volumes vooral de bovenkant van de automarkt.

Wat Duitsland nodig heeft om op wereldniveau mee te spelen in de e-mobility markt is een platform dat minstens kan tippen aan Tesla, en dat hebben ze met het MEB-platform zeker in handen. Qua software en batterijen (ontwikkeling, productie en aanvoer van materialen) hebben ze nog werk op de plank, maar ze hebben zeker nog de kans om dat gat dicht te rijden.

Voor de rest heeft Volkswagen een betere thuisbasis dan Tesla. De Duitse elite zal, als puntje bij paaltje komt, altijd de kar van Volkswagen voortrekken. Tesla zal voor Duitsland, of ze nu in Berlijn produceren of niet, altijd een Amerikaans importproduct blijven, dat in Europa niet mag uitgroeien tot al te hoge niveaus. Tesla heeft op zijn beurt dan wel de technologische voorsprong aan zijn kant, maar heeft een veel minder voordelige thuishaven, met een president die vooral koud blaast over elektrische mobiliteit. Het ziet er bovendien niet naar uit dat die president snel zal verdwijnen.

Dus, is de ID.3 de Kever van de 21e eeuw? Één op één vergelijken is moeilijk in een wereld die 90 jaar na de ontwikkeling van de Kever danig veranderd is. Maar, met de ID.3, en vooral met het onderliggende MEB-platform heeft Volkswagen in ieder geval de ingrediënten in handen om net als bij de Kever opnieuw een economisch succesverhaal te schrijven. Veel zal afhangen van de modellen die Volkswagen de komende jaren nog zal uitbrengen op het MEB-platform en hoe ze gaan bijbenen op het vlak van batterijen en software.