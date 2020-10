Nieuwe Audi A3 krijgt plug-in hybride motor

De nieuwe Audi A3 krijgt nu ook een plug-in hybride aandrijflijn in de optielijst.

In 2014 was de A3 van de derde generatie de eerste Audi die aan het stopcontact mocht. Die plug-in hybride ging in 2018 uit productie. Anno 2020 telt het Audi gamma al vijf modellen (A6, A7, A8, Q5 en Q7) met plug-in hybride aandrijving en een volledig elektrische auto, de e-tron, in al z’n varianten (50, 55, 50 Sportback, 55 Sportback).

In 2020 kwam er een nieuwe, vierde generatie, van de Audi A3 op de markt. Die krijgt nu, naast de klassieke diesel- en benzinemotoren, ook een stekkerhybride in de optielijst. De A3 40 TFSI-e, zoals hij voluit heet, wordt voorwielaangedreven door een 1.4 TFSI benzineviercilinder die 150 pk (110 kW) levert en 250 Nm koppel. De benzinemotor wordt bijgestaan door een elektrische motor met 80 kW vermogen en 330 Nm koppel. Het systeemvermogen en -koppel komt uit op 204 pk (150 kW) en 350 Nm. De 0 tot 100 sprint doet de hybride A3 in 7,6 seconden en z’n topsnelheid ligt op 227 km/u.

Een 13,0 kWh batterij (48% meer capaciteit dan in de vorige A3 PHEV) bezorgt de A3 40 TFSI-e een praktisch elektrisch rijbereik van ongeveer 60 km (67 km volgens WLTP). Puur elektrisch rijden kan tot 140 km/u.

De vanafprijs van de A3 Sportback 40 TFSI-e bedraagt in België 37.980€, en de eerste leveringen starten eind 2020.

