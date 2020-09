Peugeot blaast 210 kaarsjes uit en doet zichzelf 508 PSE cadeau

Peugeot viert deze week z’n 210e verjaardag, en presenteert ter gelegenheid z’n nieuwste plug-in hybride, de 508 Peugeot Sport Engineered.

Peugeot is na die 210 jaar nog altijd een belangrijke speler in de automarkt, maar moet zichzelf, gezien de vele uitdagingen die het op zich af ziet komen, opnieuw heruitvinden. Heruitvinden, dat gaat in de automobielsector tegenwoordig gepaard met stekkeren, dus vuren de Fransen bij wijze van zelf betaald verjaardagscadeau een nieuwe plug-in hybride op ons af; de 508 Peugeot Sport Engineered.

De 508 PSE is een sportieve stekkerhybride, die een 1.6 turbobenzinemotor combineert met twee elektromotoren. Samen is al dit geweld goed voor 360 pk en 520 Nm koppel. Daarmee sprint de auto, die zowel als break en als sedan te verkrijgen is, in 5,2 seconden naar de 100. De topsnelheid werd gentleman-gewijs afgesneden op 250.

Een 11,5 kWh batterij zorgt voor een theoretisch elektrisch rijbereik van 42 kilometer.

Deze 508 PSE komt begin 2021 op de markt. Prijzen zijn voorlopig nog niet bekend, maar van zodra ze gepubliceerd worden, verneem je het in onze Whatsapp groep.

Voor wie nu denkt “weer zo een hybride sportkar voor de elite”, heeft Peugeot momenteel ook al een iets meer democratische versie van de 508 in de configurator staan. Dat is de 508 Hybrid, en die heeft in België een vanafprijs van 41.286€.