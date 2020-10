Honda verlaat Formule 1 om te focussen op waterstof en batterijen

Honda keert de belangrijkste autosport ter wereld de rug toe, en richt z’n toekomstige investeringen op klimaatneutrale aandrijflijnen.

Er is een bom gevallen op de Formule 1 wereld.

Honda, dat weliswaar geen eigen Formule 1 team heeft, maar wel twee teams van motoren voorziet, gaat zich terugtrekken uit de sport. De Japanners zullen de teams Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri nog tot eind 2021 voorzien van motoren, maar daarna is het gedaan.

Deze onverwachte beslissing is een enorm probleem voor Red Bull Racing, dat 2 jaar geleden z’n motor-contract met Renault opgezegd heeft om over te stappen naar Honda. De Formule 1 motorleveranciers liggen niet voor het rapen, dus Red Bull heeft momenteel weinig opties. Ze kunnen aankloppen bij Daimler of Ferrari, maar Red Bull Racing zit hen in de competitie allicht te dicht op de hielen om tot een succesvolle samenwerking te komen. Ze kunnen opnieuw proberen met Renault, maar op die relatie zat al ruis vóór de echtscheiding. Nog een optie is om zelf een motor te gaan ontwikkelen, maar het is een quasi onmogelijke klus om dat op 1 jaar klaar te krijgen als drankenfabrikant.

Waarom Honda de Formule 1 zo onverwachts laat vallen, is naar eigen zeggen niet omwille van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het zou zijn omdat ze investeringen en ingenieurstalent willen focussen op waterstof- en batterijtechnologie.

Dat zal ook nodig zijn. Honda heeft momenteel slechts twee hybrides (Jazz, CR-V) in het gamma. Verder hebben ze één elektrisch stadsauto’tje, de Honda e, die zeker charme heeft, maar met een vanafprijs van 34.500€ geen groot succes zal worden. Wat waterstofauto’s betreft blijft het tot hiertoe bij prototypes en proefprojecten.