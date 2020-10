Brussel Autosalon 2021 afgelast door Corona

Het is officieel; het autosalon van Brussel zal in 2021 niet doorgaan omwille van Covid-19.

Elk jaar in januari is het een vaste afspraak, het autosalon van Brussel. Door de COVID19-pandemie heeft organisator Febiac echter beslist om de 2021-editie te annuleren.

Vorige maand geloofde Febiac nog dat het toch zou lukken om het autosalon te laten doorgaan, mits het respecteren van een aantal voorzorgsmaatregelen, maar dat was ijdele hoop.

De laatste twee periodes dat het autosalon niet doorging was van 1940 tot 1948, omwille van de Tweede Wereldoorlog, en van 1957 tot 1959, omwille van Expo 58. Febiac hoopt om er deze keer geen meerjarige annulatie van te maken, en in 2022 weer op te starten, al is het natuurlijk nog niet zeker dat de coronacrisis tegen dan volledig van de baan is.

Dankzij het autosalon van Brussel is half november tot eind februari elk jaar opnieuw de belangrijkste periode voor de Belgische autosector. De annulatie van het autosalon zal ongetwijfeld z’n weerslag hebben op de verkoopcijfers.