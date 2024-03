Tesla Model Y wordt duurder vanaf 22 maart 2024

Wie nog een Model Y wil kopen aan de huidige vanafprijs (43.970€) moet zich snel naar de Tesla website begeven.

Tesla-prijzen zijn een beetje zoals de koers van Bitcoin, ze gaan grillig op en neer. Na een prijsdaling voor een voorgeconfigureerde Model Y in januari 2024, gevolgd door een algemene prijsdaling dezelfde maand, gevolgd door het schrappen van de sub-40.000€ voorgeconfigureerde Y’s, volgt er nu weer een algemene prijsstijging.

Concreet zal je vanaf 22 maart 2024 2.000€ extra moeten betalen voor alle Y-versies in de configurator. Daardoor stijgt de basisprijs van 43.970€ naar 45.970€. Geen klein bedrag, maar prijs-kwaliteit wel nog steeds zeer competitief ten opzichte van de concurrentie.

De olifant in de kamer is natuurlijk het feit dat er een facelift op komst is, dus de vraag is of klanten happig zullen zijn om extra euro’s op tafel te leggen voor een model dat zeer binnenkort een beetje verouderd is. Tesla heeft vorige maand wel al laten weten dat die facelift wel eens langer op zich zou kunnen laten wachten dan aangenomen, dus misschien moeten geïnteresseerde klanten toch een gokje wagen. Wie dat wil doen kan nu alvast de huidige prijs vastklikken door naar de Tesla website te surfen.

