Tesla Model Y facelift in aantocht, hopelijk met luchtvering (2024)

Volgens onze collega’s bij Reuters krijgt de Tesla Model Y in 2024 een stevige facelift. Wat daar exact aan verandert is nog niet bekend, maar wij hebben alvast een wishlist.







De Tesla Model Y is niet alleen de best verkochte elektrische auto in Europa, het is de best verkochte auto tout court! Tijdens het eerste kwartaal van 2023 wist Tesla maar liefst 71.863 Model Y’s in te schrijven in Europa. Podiumplaats 2 en 3 worden ingenomen door de Dacia Sandero (60.202) en de Volkswagen T-Roc (54.960).

Het succes van de Model Y komt natuurlijk door zijn prijs-kwaliteit verhouding. Zijn efficiënte aandrijflijn, fraai design, ruim interieur, moderne user interface en hip imago in combinatie met een snelle levertijd en een competitief prijskaartje (vanaf 47.970€) maken de Model Y momenteel onklopbaar.

Wat kan beter?

De Model Y heeft eigenlijk maar twee grote minpunten;

Om te beginnen, zijn afwerkingskwaliteit staat nog steeds niet op Duits niveau en zal dat allicht nooit halen. Als je hem least, hoeft dat natuurlijk geen zorg te zijn.

Verder is het rijcomfort voor verbetering vatbaar. De auto springt van de ene hobbel naar de andere. Een “kart”-rijgedrag wordt in de autojournalistiek als positief ervaren, maar Tesla neemt dit concept iets te letterlijk. Op de sublieme Nederlandse wegen hoeft dat geen probleem te zijn, maar op het verwaarloosde Belgische asfalt gaat het snel storen, vooral voor de passagiers.

Hopelijk met luchtvering

Misschien wordt dat laatste wel opgelost bij de facelift die er zit aan te komen. Volgens een artikel van het persagentschap Reuters moet die namelijk in oktober 2024 in productie gaan

UPDATE 1 mei 2023: Model Y’s die in Shanghai geproduceerd worden, worden sinds januari 2023 uitgerust worden met een verbeterde suspensie. Met die versie heb ik nog niet gereden. Volgens enkele lezers in de reacties, die hem al in ontvangst mochten nemen, zou die versie comfortabeler rijden.

Volgens twee anonieme bronnen kreeg de facelift Model Y bij Tesla intern de codenaam “Juniper”, en er zouden zowel technische verbeteringen komen, alsook interieur en exterieur wijzigingen.

Wij hopen alvast dat Tesla iets doet aan de ophanging, en misschien optioneel luchtvering aanbiedt zoals op de veel comfortabelere Model S.

Head-up display

De huidige Model Y doet het, net als Model 3 trouwens, zonder instrumentencluster achter het stuur. Daardoor moet je noodzakelijke info, zoals snelheid, aflezen op de rand van het centrale scherm. Voldoende voor sommigen, maar ik ga er na een tijdje toch scheel van kijken. We hopen dan ook dat Tesla in de facelift op zijn minst een head-up display voorziet.

Tesla argumenteert dat die afwezige instrumentencluster of head-up display besparingen oplevert, maar als je dan toch ergens wil op besparen, Tesla, doe het dan bijvoorbeeld op het standaard panoramadak.

