Tesla Model 3 facelift krijgt mogelijks “Ferrari Roma” looks (2024)

Volgens persagentschap Reuters werkt Tesla naarstig aan een facelift van de Model 3. Op Reddit lekte daarvan een foto.







Net als de Model Y, krijgt ook de Tesla Model 3 binnenkort een facelift. Volgens Reuters zou de Model 3 facelift al in september 2023 in productie gaan in Shanghai, terwijl we op de Model Y facelift nog een jaartje langer moeten wachten.

Een anonieme bron vertelde aan Reuters dat de vernieuwde Model 3 intern bij Tesla bekend staat als “Project Highland”. De auto zou een verbeterde aandrijflijn krijgen, met zo mogelijk nog meer focus op efficiëntie. Verder komen er interieur en exterieur wijzigingen. De testauto’s die al gespot werden waren stevig gecamoufleerd aan de achter- en de voorkant, wat er kan op wijzen dat de designwijzigingen ingrijpend zijn.

Op reddit werd vorige maand een foto gelekt, al wil Tesla niet bevestigen dat het om de Model 3 facelift gaat. De foto toont de voorkant van de Model 3, die opvallend veel gelijkt op de neus van de Ferrari Roma. De neus vertoont ook gelijkenissen met de in 2017 voorgestelde Roadster Gen2 (die nog niet in productie is).

Sommige redditors menen ook een instrumentencluster te kunnen waarnemen achter het stuur, wat doet vermoeden dat Tesla voortaan een snelheidsmeter zou kunnen voorzien die centraal in het gezichtsveld van de bestuurder zit.

