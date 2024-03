Toekomstige BMW X3 krijgt niertjes die in proportie zijn

BMW werkt aan een volledig nieuwe “huisstijl” voor zijn auto’s, inclusief een nieuw elektrisch platform en de mogelijkheid tot bidirectioneel laden.

Er waait een frisse wind door het hoofdkwartier van BMW, want de designafdeling werkt er hard aan een nieuwe designtaal waar alle nieuwe modellen vanaf 2025 op geënt zullen worden.

De marketingafdeling was dan weer druk in de weer om voor dit alles een leuke naam te bedenken en kwam uit bij “Neue Klasse”. Ze doken daarvoor in de archiefkasten, want in de jaren ’60 werd deze slogan al eens gebruikt om een nieuw elan te geven aan het merk.

Van die Neue Klasse kregen we in september al een voorsmaakje met de “BMW Neue Klasse”, een nieuwe sedan in conceptvorm. Deze maand laat BMW de “Neue Klasse X” los, een concept-SUV die de voorbode is van een nieuwe BMW (i)X3.

Wat onmiddellijk opvalt aan die Neue Klasse X is hoeveel kleiner de niertjes weer geworden zijn, in vergelijking met vele andere auto’s die je momenteel in de BMW-catalogus vindt. Zou Frank Stephenson, de designer van de allereerste X5, dan toch gelijk hebben toen hij recent suggereerde dat BMW’s eerst nog eens opzettelijk lelijk gemaakt worden om dan iets volledig nieuws (en hopelijk mooier) te lanceren?

LEES OOK: Zijn moderne BMW’s opzettelijk lelijk?

De Neue Klasse draait in ieder geval niet alleen om design en marketing speak, ook de ingenieursafdeling heeft een opdracht te vervullen. Die moet er namelijk voor zorgen dat al dit moois op een nieuw (elektrisch) platform terecht komt.

Tenslotte meldt BMW ook dat de Neue Klasse BMW’s bidirectioneel zullen kunnen laden, dus zonnepaneeleigenaars kunnen beginnen watertanden.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.