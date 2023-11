Zijn moderne BMW’s opzettelijk lelijk?

Wat gaat er designtechnisch fout met de BMW XM en zit daar een strategie achter?

De Romeinen wisten het al: “De gustibus et coloribus non est disputandum.”

Of in het Vlaams: “Over smaken en kleuren kan je niet discussiëren.”

Met die gedachte in het achterhoofd weerhoud ik me er hoe langer hoe meer van om een auto op schoonheid te beoordelen, maar in het geval van BMW wordt het stilaan moeilijk om geen mening te hebben. BMW kleurt immers hoe langer hoe meer buiten de lijntjes. Dat begon de laatste jaren wel heel erg op te vallen met de “niertjes” (het rooster op de voorbumper) die uitgroeiden tot oversized nieren die tegenwoordig zelfs met LED-verlichting versierd worden.

Als mogelijks sluitstuk op de push richting het onconventionele lanceerde BMW eind vorig jaar de XM, een mastodont van een SUV die moet dienen als verjaardagscadeau voor 50 jaar BMW M-afdeling. Het design van die auto wringt langs alle kanten, maar als leek kon ik de vinger niet op de vele wonden leggen.

Frank Stephenson, de designer van de allereerste BMW X5 uit 1999, kan dat wel, en legt in onderstaande video haarfijn uit wat er designtechnisch fout gaat met de XM.

Stephenson heeft zelfs mogelijke verklaringen voor het feit dat BMW’s designafdeling de laatste tijd de mist ingaat. Één theorie is dat BMW’s nu zo lelijk gemaakt worden zodat fans beginnen eisen dat er weer mooie BMW’s komen. BMW zou dan aan die vraag kunnen voldoen onder het motto “zie, wij luisteren naar onze klanten” en dat zou dan mogelijks de beurskoers ten goede komen.

Al kan het natuurlijk ook gewoon zijn dat BMW een markt aanboort van potentiële klanten die de nieuwe designtaal wel kunnen appreciëren, of dat het merk gewoon even de weg kwijt is.

