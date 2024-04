Uitstootvrij wagenpark moeilijk te realiseren, zegt Europese Rekenkamer

Volgens de Europese Rekenkamer is de transitie naar een uitstootvrij wagenpark een bijzonder moeilijke opdracht.

Op 24 januari 2024 publiceerde de Europese Rekenkamer (ECA: European Court of Auditors) een rapport dat onder de radar is gebleven, en dat leest als de commentsectie van een HLN-artikel.

Efficiënter, maar ook zwaarder

In het rapport met de titel “Reducing cars’ emissions: easier said than done” beschrijft het ECA dat auto’s met verbrandingsmotoren het afgelopen decennium amper minder CO2 zijn gaan uitstoten. De motoren zijn wel efficiënter geworden, aldus het ECA, maar die winst werd teniet gedaan door zwaardere auto’s te bouwen die bovendien steeds meer vermogen gekregen hebben.

Bovendien slagen autofabrikanten er volgens het ECA in om de uitstoottesten zodanig uit te voeren dat de officiële uitstootwaarden lager uitvallen dan de realiteit. Bij hybrides zou het verschil tussen de theoretische en de realistische uitstoot het grootst zijn.

Ook biobrandstoffen vormen geen alternatief aangezien er amper productie is op Europese bodem, en het grootste deel dus geïmporteerd moet worden. Bovendien zijn biobrandstoffen minder milieuvriendelijk als wordt voorgesteld, en leidt de productie tot de vernieling van ecosystemen.

Elektrische auto’s

Volgens de auditeurs hebben enkel volledig elektrische auto’s bijgedragen tot het reduceren van de CO2-uitstoot van het Europese wagenpark, maar ook bij deze evolutie hebben ze hun bedenkingen.

Volgens het rapport maken elektrische auto’s Europa te afhankelijk van batterijen en de grondstoffen die daarvoor nodig zijn. Europa droomt er wel van om koploper te worden op het vlak van batterijproductie, maar momenteel vindt slechts 10% van de wereldwijde batterijproductie in Europa plaats (en 76% in China). Europa zou ook te weinig handelsakkoorden hebben met de landen die de grondstoffen aanleveren.

De Europese Rekenkamer maakt zich ook zorgen over de laadinfrastructuur. In de meeste Europese landen is die nog altijd onvoldoende, en dat moet blijken uit het feit dat 70% van alle Europese laadpalen zich in slechts drie landen (Frankrijk, Duitsland, Nederland) bevindt.

Tenslotte zegt het ECA dat elektrische auto’s te duur zijn, en dat zorgt ervoor dat het merendeel van de Europese burgers ervoor kiest om langer met oude vervuilende auto’s te blijven rijden.

