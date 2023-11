“Chinese zonnepanelen kunnen tot Europese blackouts leiden”

De meerderheid van de geïnstalleerde zonnepanelen, en in het bijzonder de omvormers, is tegenwoordig van Chinese makelij, en dat leidt tot een strategisch risico voor het Europese elektriciteitsnetwerk.

In België, en bij uitbreiding in heel Europa, worden steeds meer zonnepanelen geplaatst.

Een tiental jaar geleden waren de meeste zonnepaneelinstallaties, en in het bijzonder de omvormers, niet met het internet verbonden en afkomstig van Europese fabrikanten. Tegenwoordig zijn de meerderheid van de omvormers van Chinese makelijk én wel met het internet verbonden. Het vaakst geïnstalleerde merk is momenteel Huawei.

Zoals de Russen het gas konden afsluiten

Volgens een artikel van vrt.be heeft China daardoor veel controle over het Europese elektriciteitsnetwerk. Met een spreekwoordelijke druk op de knop zou China grote hoeveelheden omvormers kunnen uitschakelen en dat zou zo tot een Europese blackout kunnen leiden die dagenlang kan duren.

Sommige experts beweren dat het zover niet zal komen, maar installateur Wiet Vande Velde van het bedrijf EnergyKing heeft daarover een andere mening en omschrijft het in een interview met VRT als volgt: “Het is heel simpel. We dachten nooit dat de Russen het gas gingen afsluiten. Ze doen het niet totdat ze het wel doen. Dus als het kan, waarom zou je dan twijfelen of ze het ooit zouden gebruiken?”

