2 nieuwe elektrische auto’s die in november 2023 onthuld werden

November 2023 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

1. Mercedes G-Klasse EV

De Mercedes G-Klasse is een kat met zeven levens, want hoewel deze in 1979 geïntroduceerde terreinwagen al meerdere malen bijna uit productie ging, lijkt hij ook de uitdaging van elektrificatie te gaan overleven.

In 2021 toonde Mercedes al beelden van een elektrische (EQ)G, en deze maand kregen we ook foto’s te zien van een elektrische G die zo goed als productieklaar lijkt. Lees er hier meer over.

2. VW ID.7 Tourer

In november ging de verkoop van start van de Volkswagen ID.7, een nieuwe luxesedan met volledig elektrische aandrijflijn. Binnenkort komt er ook een break-uitvoering, waarvan Volkswagen deze maand de eerste foto’s vrijgaf.

De ID.7 break heet niet “Variant”, zoals dat voor andere Volkswagen breaks het geval is, maar wel “Tourer”.

In 2024 wordt de ID.7 Tourer leverbaar in België.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.